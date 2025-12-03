Índice delivery: Los pedidos subieron 29%, pero el ticket real cayó 6%

El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
La empresa de delivery de comida Rappi anunció el lanzamiento del Índice Rappi, una herramienta de seguimiento mensual que está diseñada para ofrecer información detallada sobre los datos de movimientos a través de su plataforma. En el pasado mes de noviembre, los pedidos subieron más de un 29% anual, pero el ticket promedio cayó en términos reales.
El índice proporciona datos actualizados sobre la dinámica del consumo, en el que se incluyen el movimiento de pedidos, el ticket promedio, la cantidad de comercios activos, el registro de repartidores y la evolución de los precios testigo de los productos más solicitados.
El valor diferencial del índice reside en la capacidad de la multinacional colombiana para procesar datos en tiempo real, lo que le permite obtener una "foto" económica con actualización constante. A su vez, el informe, que compara los datos con noviembre de 2024 y 2025, arroja cifras significativas sobre el crecimiento de la actividad en la plataforma:
Volumen de órdenes: Se registró un crecimiento del 29,3% interanual.
Ticket promedio: El monto promedio por orden se incrementó un 21,79% interanual, lo que implica una baja cercana al 6% en términos reales frente a la inflación, según la estimación de Orlando J. Ferreres & Asociados (IPC-OJF) para el mes de noviembre (29,6%).
Comercios activos: La cantidad de comercios que operan en la plataforma creció un 39,1% interanual.
Por otro lado, un punto clave del análisis se enfoca en el crecimiento de los repartidores asociados a la plataforma. Durante el último año, se registraron 151.874 personas que completaron al menos un pedido. La cifra representa un aumento considerable del 252% respecto al mismo mes de 2024, cuando 43.048 repartidores habían concretado al menos 1 delivery de la app.
En la comparación intermensual, los indicadores mantuvieron una tendencia positiva en el volumen de consumo, con una leve caída en la base comercial:
El volumen de órdenes creció 1,84% intermensual.
El monto del ticket promedio creció 0,72% intermensual.
La cantidad de comercios activos cayó 0,01% intermensual.
En lo que respecta a la evolución de precios, el registro de los precios testigo para productos populares arrojó los siguientes valores de referencia:
Docena de empanadas: $30.000
Kilo de helado: $20.900
Pizza grande de muzzarella: $18.500
Combo hamburguesa: $15.700
Docena de medialunas: $14.850
Palta: $750 (Rappi Turbo)
Banana: $399 (Rappi Turbo)
