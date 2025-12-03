El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
Canasta Navideña 2025: Subas impulsadas por los importados
La canasta navideña en Argentina registró un aumento interanual promedio del 27% en 2025, un incremento en línea con la inflación, mientras que la decoración subió un 12%.Argentina03/12/2025
La Navidad llega este año con una dinámica de precios distinta a la de 2024. De acuerdo con un relevamiento realizado por Focus Market, la canasta navideña subió solo un 27%, a tono con la inflación acumulada durante el año, y la decoración navideña registró un aumento interanual del 12%. En ambos casos, se tratan de variaciones acotadas, con fuertes diferencias según el tipo de producto y su origen.
Asimismo, el informe incluyó los resultados de una encuesta nacional sobre hábitos de consumo, el cual reveló que el 74% de los consultados priorizará las promociones y los descuentos al realizar sus compras navideñas, seguido por quienes buscan financiamiento en cuotas (9%) y aquellos que aprovechan los beneficios por pago con débito o QR (7%).
En lo que respecta a la decoración se aprecian diferencias que son significativas.
- Los pesebres de nueve piezas tuvieron una suba del 28%
- Los juegos de luces cálidas LED aumentaron 27% y
- Las guirnaldas se encarecieron un 18%.
Por otra parte, algunos productos se abarataron frente al año pasado, como las coronas navideñas (17%) y los sets de veinticuatro adornos (29%). El costo total de los ocho artículos medidos pasó de $377.504 a $423.955.
Para el experto Damián Di Pace, estas variaciones responden a un contexto económico que muestra señales de reacomodamiento. "La estabilidad relativa de los precios navideños refleja la presión competitiva entre comercios y un consumo aún contenido. Es un dato positivo que algunas categorías se mantengan por debajo de la inflación promedio, lo que podría favorecer una temporada con mayor accesibilidad para los consumidores", señaló.
Productos importados
También se analizaron veinte artículos tradicionales de las fiestas, como pan dulce, sidra y turrones, y se detectó que dos de los tres productos que más aumentaron dentro de la canasta son importados. La torta española de frutos secos (47%), el pan dulce con frutas (44%) y el turrón blando de almendra (38%) encabezan los incrementos del segmento alimenticio, mientras que el pan dulce con chips de chocolate (9%), las garrapiñadas de maní (7%) y el champagne (1%) figuran entre los que menos variación evidenciaron.
En conjunto, el valor promedio de los doce productos relevados pasó de $75.013 a $95.401.
En los artículos de decoración, la apertura del mercado contribuyó a moderar los precios de varias categorías, mientras que los alimentos de origen externo continuaron mostrando una mayor sensibilidad tanto al tipo de cambio como a la disponibilidad.
La actualidad de los hábitos de consumo para las fiestas, además de la prioridad que se le dan a las promociones, a los descuentos y a la diversidad en los métodos de pagos, marca que las compras se concentran en el corto plazo: el 44% las inicia una semana antes, el 27% un mes antes y el 21% espera hasta el fin de semana anterior a las fiestas.
En cuanto a la forma de pago, el 61% financia sus compras con tarjeta de crédito, el 16% espera el aguinaldo y el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas. Este comportamiento, según consideró Di Pace, refleja un público más cauteloso.
Con información de Bae Negocios
Las universidades argentinas sufrieron un fuerte retroceso en el Latin America University Rankings 2026 de Times Higher Education, quedando ninguna entre las 50 mejores de la región.
El ministro de Economía destacó que el Gobierno analiza cuánto tomar y descartó que hayan existido propuestas de US$20.000 millones.
Economista, ex asesor de Javier Milei, cuestionó la apertura de importaciones con un dólar atrasado y controlado. Su propuesta: Tipo de cambio flotante y flexibilidad laboral.
Rappi lanzó su Índice de Consumo, una nueva herramienta de seguimiento mensual que brinda datos detallados sobre la actividad en su plataforma. En noviembre de 2025, el informe arrojó cifras mixtas.
El acuerdo, pendiente de homologación por la Secretaría de Trabajo, incluye un esquema de aumentos remunerativos del 4,2% en noviembre de 2025 y enero de 2026.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".