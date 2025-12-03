Scott Bessent suspendió su visita a Argentina

En un desarrollo que profundiza las preguntas en la relación estratégica entre Washington y Buenos Aires, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, decidió cancelar indefinidamente su viaje programado a la Argentina para la primera semana de diciembre, según confirmaron fuentes del Departamento del Tesoro a Ámbito.

Esta decisión llega apenas días después de que el presidente Javier Milei anunciara la suspensión de su propio periplo a EEUU, previsto para el 5 de diciembre en Washington, donde asistiría al sorteo del Mundial de Fútbol 2026 invitado por Donald Trump.

El doble impasse genera interrogantes sobre el grado de dependencia que el Gobierno construyó en los últimos meses. En un contexto de vencimientos de deuda por cerca de u$s5.000 millones en enero de 2026 y la necesidad argentina de financiamiento externo para apuntalar las reservas, se trata de un tiro por elevación a las posibilidades de la Casa Rosada de seguir apoyándose en el gobierno estadounidense.

La cancelación de la visita de Bessent, inicialmente anunciada con entusiasmo por el gobierno de Milei como un hito para profundizar el diálogo sobre estabilidad macroeconómica y el swap de divisas por u$s20.000 millones, se produce en medio de crecientes rumores de descontento en la Casa Blanca. Fuentes cercanas al asesor de Trump, Barry Bennett, filtraron quejas por el "acercamiento excesivo" de la Argentina a China, con importaciones desde Pekín que superaron los u$s13.091 millones en los primeros nueve meses de 2025, un incremento del 66% interanual. Esta tensión choca con la doctrina "America First", que exige lealtades exclusivas en el hemisferio occidental.

Hay que recordar que Milei hizo pública hace días su decisión de no viajar a Estados Unidos —confirmada el 28 de noviembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de X— enmarcado en un conflicto doméstico con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y vinculado a su defensa acérrima de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Un punto suspensivo en la relación

En paralelo, la suspensión mutua podría comenzar a exponer algún atisbo de fisuras en la relación Trump-Milei, que en sus inicios fue un idilio ideológico marcado por abrazos en Mar-a-Lago y elogios en redes sociales. Bessent fue el artífice de medidas como la activación parcial del swap en octubre, descrito por él como una "línea de crédito rentable" para estabilizar el peso argentino.

Sin embargo, el rechazo de bancos privados estadounidenses a extender un salvataje adicional por u$s20.000 millones a la Argentina por falta de garantías -del cual dio cuenta Ámbito hace dos semanas-, sumado a las cancelaciones y a la ralentización para plasmar el acuerdo de libre comercio entre Argentina y EEUU, sugiere un giro marginal de riesgos -a ser observado- en Washington, donde, por otras razones, incluso el propio Trump ha amenazado públicamente con "pegarle una patada en el culo" a su propio secretario por presuntos errores en la Reserva Federal.

En el contexto político estadounidense, donde el cierre parcial del gobierno federal estadounidense acontecido hace semanas complicó recursos, Bessent ha defendido el rescate argentino como "crucial" pese a críticas de la senadora Elizabeth Warren por priorizarlo sobre necesidades domésticas.

Para algunos, la ausencia de Bessent podría frenar anuncios sobre facilidades crediticias adicionales, justo cuando el Congreso debatirá el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral en sesiones extraordinarias desde el 10 de diciembre.

