El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
Scott Bessent suspendió su visita a Argentina
La cancelación del viaje del secretario del Tesoro estadounidense llega en un momento en que el funcionario enfrenta críticas internas por el salvataje financiero al gobierno libertario.Argentina03/12/2025
En un desarrollo que profundiza las preguntas en la relación estratégica entre Washington y Buenos Aires, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, decidió cancelar indefinidamente su viaje programado a la Argentina para la primera semana de diciembre, según confirmaron fuentes del Departamento del Tesoro a Ámbito.
Esta decisión llega apenas días después de que el presidente Javier Milei anunciara la suspensión de su propio periplo a EEUU, previsto para el 5 de diciembre en Washington, donde asistiría al sorteo del Mundial de Fútbol 2026 invitado por Donald Trump.
El doble impasse genera interrogantes sobre el grado de dependencia que el Gobierno construyó en los últimos meses. En un contexto de vencimientos de deuda por cerca de u$s5.000 millones en enero de 2026 y la necesidad argentina de financiamiento externo para apuntalar las reservas, se trata de un tiro por elevación a las posibilidades de la Casa Rosada de seguir apoyándose en el gobierno estadounidense.
La cancelación de la visita de Bessent, inicialmente anunciada con entusiasmo por el gobierno de Milei como un hito para profundizar el diálogo sobre estabilidad macroeconómica y el swap de divisas por u$s20.000 millones, se produce en medio de crecientes rumores de descontento en la Casa Blanca. Fuentes cercanas al asesor de Trump, Barry Bennett, filtraron quejas por el "acercamiento excesivo" de la Argentina a China, con importaciones desde Pekín que superaron los u$s13.091 millones en los primeros nueve meses de 2025, un incremento del 66% interanual. Esta tensión choca con la doctrina "America First", que exige lealtades exclusivas en el hemisferio occidental.
Hay que recordar que Milei hizo pública hace días su decisión de no viajar a Estados Unidos —confirmada el 28 de noviembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de X— enmarcado en un conflicto doméstico con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y vinculado a su defensa acérrima de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
Un punto suspensivo en la relación
En paralelo, la suspensión mutua podría comenzar a exponer algún atisbo de fisuras en la relación Trump-Milei, que en sus inicios fue un idilio ideológico marcado por abrazos en Mar-a-Lago y elogios en redes sociales. Bessent fue el artífice de medidas como la activación parcial del swap en octubre, descrito por él como una "línea de crédito rentable" para estabilizar el peso argentino.
Sin embargo, el rechazo de bancos privados estadounidenses a extender un salvataje adicional por u$s20.000 millones a la Argentina por falta de garantías -del cual dio cuenta Ámbito hace dos semanas-, sumado a las cancelaciones y a la ralentización para plasmar el acuerdo de libre comercio entre Argentina y EEUU, sugiere un giro marginal de riesgos -a ser observado- en Washington, donde, por otras razones, incluso el propio Trump ha amenazado públicamente con "pegarle una patada en el culo" a su propio secretario por presuntos errores en la Reserva Federal.
En el contexto político estadounidense, donde el cierre parcial del gobierno federal estadounidense acontecido hace semanas complicó recursos, Bessent ha defendido el rescate argentino como "crucial" pese a críticas de la senadora Elizabeth Warren por priorizarlo sobre necesidades domésticas.
Para algunos, la ausencia de Bessent podría frenar anuncios sobre facilidades crediticias adicionales, justo cuando el Congreso debatirá el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral en sesiones extraordinarias desde el 10 de diciembre.
Con información de Ámbito
Las universidades argentinas sufrieron un fuerte retroceso en el Latin America University Rankings 2026 de Times Higher Education, quedando ninguna entre las 50 mejores de la región.
El ministro de Economía destacó que el Gobierno analiza cuánto tomar y descartó que hayan existido propuestas de US$20.000 millones.
Economista, ex asesor de Javier Milei, cuestionó la apertura de importaciones con un dólar atrasado y controlado. Su propuesta: Tipo de cambio flotante y flexibilidad laboral.
Rappi lanzó su Índice de Consumo, una nueva herramienta de seguimiento mensual que brinda datos detallados sobre la actividad en su plataforma. En noviembre de 2025, el informe arrojó cifras mixtas.
El acuerdo, pendiente de homologación por la Secretaría de Trabajo, incluye un esquema de aumentos remunerativos del 4,2% en noviembre de 2025 y enero de 2026.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".