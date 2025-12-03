El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
Alertan por el desempleo en Argentina, "a punto de explotar"
Economista, ex asesor de Javier Milei, cuestionó la apertura de importaciones con un dólar atrasado y controlado. Su propuesta: Tipo de cambio flotante y flexibilidad laboral.Argentina03/12/2025
El economista y ex asesor del presidente Javier Milei, Carlos Rodríguez, advirtió por el efecto negativo en el empleo argentino de la apertura de importaciones con tipo de cambio controlado y atrasado al asegurar que “el desempleo está a punto de explotar”.
En un análisis volcado en su cuenta personal de X, Rodríguez planteó que “la apertura de importaciones con Tipo de Cambio controlado y atrasado mas un mercado laboral totalmente distorsionado son una invitación al desempleo”.
En este sentido, remarcó que “la apertura con TdeC atrasado provoca importaciones y despidos en el sector afectado”, en el post analizado por la Agencia Noticias Argentinas.
Al respecto, señaló que “el atraso cambiario no favorece la creación de nuevas empresas exportadoras y aún así, los trabajadores desempleados del sector que compite con la importación no encuentran empleo formal en ningún lado por las distorsiones del mercado”.
El ex viceministro de Economía no se mostró en desacuerdo con la liberación para importar pero consideró que debe hacerse bajo otra política cambiaria al expresar que “la apertura está bien, pero también es necesario un TdeC de equilibrio y un mercado laboral que permita el traslado de trabajadores de un sector a otro”.
Al profundizar sobre las consecuencias de la importación en el mercado laboral, Rodríguez indicó que “ahora los trabajadores despedidos ingresan al sector informal, al monotributo o al desempleo” y alertó que “como estamos ahora, el desempleo está en las puertas de explotar, como sucedió con la Tablita y la Convertibilidad”.
Ante el escenario descrito sostuvo que “en momentos de cambios estructurales, la economía precisa flexibilidad”, lo que sintetizó en “Tipo de Cambio Flotante y Mercado Laboral Flexible”.
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo en todo el país, con una caída promedio de 10.000 empleos privados formales mensuales en el transcurso de 2025, según reveló recientemente un informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El análisis de Rodríguez pronostica un futuro aún peor con mayor impacto en el mercado laboral argentino, si continúa el aluvión de importaciones sin cambios en la estrategia cambiaria que viene implementando el Ejecutivo ni reformas laborales.
Con información de Noticias Argentinas
