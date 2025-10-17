Urtubey llamó a “parar el ajuste y la crueldad” de Milei

Juan Manuel Urtubey, exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, dialogó con Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara, donde sostuvo que “hay que parar el ajuste y la crueldad” al referirse al rumbo económico del Gobierno nacional.

“Los jubilados, los discapacitados, la educación, la salud o la obra pública no pueden ser la variable de ajuste”, afirmó, y lamentó que “recorrer la provincia es técnicamente imposible sin encontrar obras paralizadas”.

Urtubey apuntó que el Gobierno “va manoteando todo lo que encuentra” y definió el modelo económico como “una timba financiera que está gobernando la Argentina”.

“Los argentinos vamos a tener que pagar esta fiesta, porque esta no la va a pagar otro”, subrayó.

El exmandatario dijo que volvió a involucrarse en política porque “el país está tocando fondo” y que su espacio, Fuerza Patria, “es la única fuerza en Salta que puede frenar a Milei”.