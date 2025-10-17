Urtubey llamó a “parar el ajuste y la crueldad” de Milei

Urtubey palpitó una elección “reñida” pero confía en el apoyo de los salteños a Fuerza Patria
El exgobernador expresó su confianza en el voto opositor a Milei y destacó la unidad de los distintos sectores del peronismo dentro de Fuerza Patria.
El exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó la política económica del Gobierno nacional, denunció la paralización de la obra pública y advirtió que el endeudamiento recaerá sobre la sociedad.Cara a Cara17/10/2025Ivana Chañi
Juan Manuel Urtubey, exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, dialogó con Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara, donde sostuvo que “hay que parar el ajuste y la crueldad” al referirse al rumbo económico del Gobierno nacional.
“Los jubilados, los discapacitados, la educación, la salud o la obra pública no pueden ser la variable de ajuste”, afirmó, y lamentó que “recorrer la provincia es técnicamente imposible sin encontrar obras paralizadas”.
Urtubey apuntó que el Gobierno “va manoteando todo lo que encuentra” y definió el modelo económico como “una timba financiera que está gobernando la Argentina”.
“Los argentinos vamos a tener que pagar esta fiesta, porque esta no la va a pagar otro”, subrayó.
El exmandatario dijo que volvió a involucrarse en política porque “el país está tocando fondo” y que su espacio, Fuerza Patria, “es la única fuerza en Salta que puede frenar a Milei”.
El exgobernador expresó su confianza en el voto opositor a Milei y destacó la unidad de los distintos sectores del peronismo dentro de Fuerza Patria.
Juan Manuel Urtubey, candidato a senador nacional de Fuerza Patria, afirmó que en Salta hay dirigentes que “se disfrazan de opositores” mientras apoyan al oficialismo nacional.
Ocurrió mientras se trasladaba en una camioneta desde Orán a Anta, en la ruta, un proyectil impactó en un vidrio del vehículo en el que se trasladaba el candidato.
A continuación, compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
El dirigente de Política Obrera cuestionó el discurso opositor del espacio peronista y afirmó que “colaboraron con el gobierno actual”. Llamó a votar por Violeta Gill y Julio Quintana como “alternativa obrera”.
El dirigente de Política Obrera advirtió que la falta de reacción del movimiento obrero frente al ajuste y la entrega nacional “abre paso al dominio absoluto del capital y del imperialismo”.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.