Urtubey llamó a “parar el ajuste y la crueldad” de Milei

El exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó la política económica del Gobierno nacional, denunció la paralización de la obra pública y advirtió que el endeudamiento recaerá sobre la sociedad.

Cara a Cara17/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

juan manuel urtubey en cara a cara 2025

Juan Manuel Urtubey, exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, dialogó con Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara, donde sostuvo que “hay que parar el ajuste y la crueldad” al referirse al rumbo económico del Gobierno nacional.

“Los jubilados, los discapacitados, la educación, la salud o la obra pública no pueden ser la variable de ajuste”, afirmó, y lamentó que “recorrer la provincia es técnicamente imposible sin encontrar obras paralizadas”.

IMG-20251016-WA0091Urtubey denunció que sufrió un atentado en el marco de la campaña

Urtubey apuntó que el Gobierno “va manoteando todo lo que encuentra” y definió el modelo económico como “una timba financiera que está gobernando la Argentina”.

“Los argentinos vamos a tener que pagar esta fiesta, porque esta no la va a pagar otro”, subrayó.

El exmandatario dijo que volvió a involucrarse en política porque “el país está tocando fondo” y que su espacio, Fuerza Patria, “es la única fuerza en Salta que puede frenar a Milei”.

