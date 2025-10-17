“Fuerza Patria no tiene el monopolio de frenar a Milei” remarcó Altamira

El dirigente de Política Obrera cuestionó el discurso opositor del espacio peronista y afirmó que “colaboraron con el gobierno actual”. Llamó a votar por Violeta Gill y Julio Quintana como “alternativa obrera”.

Cara a Cara17/10/2025

WhatsApp Image 2025-10-16 at 17.13.25

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el dirigente nacional de Política Obrera, Jorge Altamira, rechazó la idea de que votar a Fuerza Patria sea la única forma de ponerle un freno al presidente Javier Milei y aseguró que “esa consigna es una falacia”, por lo que respaldó las candidaturas de Violeta Gill y Julio Quintana como una alternativa “de independencia política de los trabajadores”.

“Dicen que hay que ponerle un freno a Milei. Claro que hay que hacerlo, pero eso no es monopolio de Fuerza Patria. Los sindicatos de Fuerza Patria colaboraron con Milei y muchos de sus gobernadores también”, expresó.

Altamira recordó que mandatarios como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) “acompañaron al gobierno nacional” y cuestionó que “ahora vuelvan a presentarse como oposición”. “Cuando se lean los resultados, todos los votos opositores se van a contar como un freno a Milei. No hace falta votar a Fuerza Patria si no se comparte su proyecto o sus candidatos, muchos de los cuales fueron parte de este derrumbe económico”, advirtió.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 17.13.25 (1)Altamira: “Hay una crisis en la clase obrera que está llevando a una crisis de civilización”

El dirigente trotskista también criticó duramente el desempeño del kirchnerismo en los últimos años: “El fracaso del gobierno de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández fue impresionante. Durante dos años dejaron vacante el poder; quien realmente gobernó fue Massa, que tejió alianzas con Urtubey, Sáenz y otros sectores del peronismo conservador”.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 17.13.25 (2)Altamira advirtió que “Argentina vive un escenario similar al del 2001”

En esa línea, Altamira comparó la coyuntura salteña con la política nacional: “Lo que ocurre en Salta, con figuras que se reciclan para sostener el mismo modelo, es el Alberto Fernández de las elecciones salteñas. Un recurso electoral sin principios políticos reales”.

Finalmente, apuntó contra Flavia Royón y su rol en la política provincial: “Va a seguir con su agenda minera; estuvo con Massa, con Milei y con Sáenz. Va a estar con cualquier gobierno que defienda los intereses del capitalismo, no los de los trabajadores”.

