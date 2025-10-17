“Fuerza Patria no tiene el monopolio de frenar a Milei” remarcó Altamira

Urtubey palpitó una elección “reñida” pero confía en el apoyo de los salteños a Fuerza Patria
El exgobernador expresó su confianza en el voto opositor a Milei y destacó la unidad de los distintos sectores del peronismo dentro de Fuerza Patria.
El dirigente de Política Obrera cuestionó el discurso opositor del espacio peronista y afirmó que “colaboraron con el gobierno actual”. Llamó a votar por Violeta Gill y Julio Quintana como “alternativa obrera”.Cara a Cara17/10/2025
En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el dirigente nacional de Política Obrera, Jorge Altamira, rechazó la idea de que votar a Fuerza Patria sea la única forma de ponerle un freno al presidente Javier Milei y aseguró que “esa consigna es una falacia”, por lo que respaldó las candidaturas de Violeta Gill y Julio Quintana como una alternativa “de independencia política de los trabajadores”.
“Dicen que hay que ponerle un freno a Milei. Claro que hay que hacerlo, pero eso no es monopolio de Fuerza Patria. Los sindicatos de Fuerza Patria colaboraron con Milei y muchos de sus gobernadores también”, expresó.
Altamira recordó que mandatarios como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) “acompañaron al gobierno nacional” y cuestionó que “ahora vuelvan a presentarse como oposición”. “Cuando se lean los resultados, todos los votos opositores se van a contar como un freno a Milei. No hace falta votar a Fuerza Patria si no se comparte su proyecto o sus candidatos, muchos de los cuales fueron parte de este derrumbe económico”, advirtió.
El dirigente trotskista también criticó duramente el desempeño del kirchnerismo en los últimos años: “El fracaso del gobierno de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández fue impresionante. Durante dos años dejaron vacante el poder; quien realmente gobernó fue Massa, que tejió alianzas con Urtubey, Sáenz y otros sectores del peronismo conservador”.
En esa línea, Altamira comparó la coyuntura salteña con la política nacional: “Lo que ocurre en Salta, con figuras que se reciclan para sostener el mismo modelo, es el Alberto Fernández de las elecciones salteñas. Un recurso electoral sin principios políticos reales”.
Finalmente, apuntó contra Flavia Royón y su rol en la política provincial: “Va a seguir con su agenda minera; estuvo con Massa, con Milei y con Sáenz. Va a estar con cualquier gobierno que defienda los intereses del capitalismo, no los de los trabajadores”.
El exgobernador expresó su confianza en el voto opositor a Milei y destacó la unidad de los distintos sectores del peronismo dentro de Fuerza Patria.
Juan Manuel Urtubey, candidato a senador nacional de Fuerza Patria, afirmó que en Salta hay dirigentes que “se disfrazan de opositores” mientras apoyan al oficialismo nacional.
Ocurrió mientras se trasladaba en una camioneta desde Orán a Anta, en la ruta, un proyectil impactó en un vidrio del vehículo en el que se trasladaba el candidato.
A continuación, compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
El exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó la política económica del Gobierno nacional, denunció la paralización de la obra pública y advirtió que el endeudamiento recaerá sobre la sociedad.
El dirigente de Política Obrera advirtió que la falta de reacción del movimiento obrero frente al ajuste y la entrega nacional “abre paso al dominio absoluto del capital y del imperialismo”.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.