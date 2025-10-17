Altamira: “Hay una crisis en la clase obrera que está llevando a una crisis de civilización”

Urtubey palpitó una elección “reñida” pero confía en el apoyo de los salteños a Fuerza Patria
El exgobernador expresó su confianza en el voto opositor a Milei y destacó la unidad de los distintos sectores del peronismo dentro de Fuerza Patria.
El dirigente de Política Obrera advirtió que la falta de reacción del movimiento obrero frente al ajuste y la entrega nacional “abre paso al dominio absoluto del capital y del imperialismo”.Cara a Cara17/10/2025
En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el dirigente nacional de Política Obrera, Jorge Altamira, aseguró que la actual situación “expone una crisis profunda en la clase obrera” y advirtió que ese debilitamiento “está llevando a una crisis de civilización”, al dejar “las manos libres” a los poderes económicos y políticos globales.
“Cuando los ladrones están todo el tiempo actuando para contarlo como una película, quiere decir que la policía quedó encerrada en la comisaría. En este caso, la policía de la clase obrera quedó encerrada: la que tiene que custodiar el valor de su fuerza de trabajo y establecer una barrera política frente al capital”, expresó.
Altamira sostuvo que este escenario de retroceso social y político “permite que los grandes grupos imperialistas avancen sin resistencia”, y vinculó esa situación con los conflictos internacionales. “Creen que tienen las manos libres para hacer un genocidio en Gaza o para autorizar operaciones de sabotaje en Venezuela”, afirmó, al citar una publicación reciente del New York Times sobre maniobras de la CIA.
También destacó el impacto de las huelgas europeas en la dinámica internacional: “Bastó una huelga portuaria y una huelga general en Italia para modificar el panorama en Medio Oriente. En cambio, en la Argentina, una huelga general podría frenar el intento de transformar al país en un protectorado de Estados Unidos, pero no se convoca”.
El dirigente de Política Obrera advirtió finalmente sobre la situación financiera argentina: “Hay una diferencia entre deberle a un acreedor privado y deberle al Fondo Monetario, y otra aún mayor cuando se le debe al Estado norteamericano. Hoy se le debe a ambos, y eso muestra una crisis profunda que nadie señala: el FMI está knockout”.
Juan Manuel Urtubey, candidato a senador nacional de Fuerza Patria, afirmó que en Salta hay dirigentes que “se disfrazan de opositores” mientras apoyan al oficialismo nacional.
Ocurrió mientras se trasladaba en una camioneta desde Orán a Anta, en la ruta, un proyectil impactó en un vidrio del vehículo en el que se trasladaba el candidato.
A continuación, compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
El exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó la política económica del Gobierno nacional, denunció la paralización de la obra pública y advirtió que el endeudamiento recaerá sobre la sociedad.
El dirigente de Política Obrera cuestionó el discurso opositor del espacio peronista y afirmó que “colaboraron con el gobierno actual”. Llamó a votar por Violeta Gill y Julio Quintana como “alternativa obrera”.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.