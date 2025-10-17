Altamira: “Hay una crisis en la clase obrera que está llevando a una crisis de civilización”

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el dirigente nacional de Política Obrera, Jorge Altamira, aseguró que la actual situación “expone una crisis profunda en la clase obrera” y advirtió que ese debilitamiento “está llevando a una crisis de civilización”, al dejar “las manos libres” a los poderes económicos y políticos globales.

“Cuando los ladrones están todo el tiempo actuando para contarlo como una película, quiere decir que la policía quedó encerrada en la comisaría. En este caso, la policía de la clase obrera quedó encerrada: la que tiene que custodiar el valor de su fuerza de trabajo y establecer una barrera política frente al capital”, expresó.

Altamira sostuvo que este escenario de retroceso social y político “permite que los grandes grupos imperialistas avancen sin resistencia”, y vinculó esa situación con los conflictos internacionales. “Creen que tienen las manos libres para hacer un genocidio en Gaza o para autorizar operaciones de sabotaje en Venezuela”, afirmó, al citar una publicación reciente del New York Times sobre maniobras de la CIA.

También destacó el impacto de las huelgas europeas en la dinámica internacional: “Bastó una huelga portuaria y una huelga general en Italia para modificar el panorama en Medio Oriente. En cambio, en la Argentina, una huelga general podría frenar el intento de transformar al país en un protectorado de Estados Unidos, pero no se convoca”.

El dirigente de Política Obrera advirtió finalmente sobre la situación financiera argentina: “Hay una diferencia entre deberle a un acreedor privado y deberle al Fondo Monetario, y otra aún mayor cuando se le debe al Estado norteamericano. Hoy se le debe a ambos, y eso muestra una crisis profunda que nadie señala: el FMI está knockout”.