“Algunos se disfrazan de opositores, pero son de Milei”, advirtió Urtubey

En diálogo con Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara, Juan Manuel Urtubey, exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, criticó con dureza la relación entre el Gobierno provincial y el nacional.

“Esa sociedad hace que algunos se disfracen de opositores y jueguen al bueno y al malo, y así hacen competitivo a Milei”, afirmó.

Sostuvo que la mayoría de los salteños “va a votar en contra del Gobierno nacional”, aunque advirtió que “en la provincia algunos se dicen opositores pero acompañan a La Libertad Avanza”.

Consultado sobre la Ley Bases, fue contundente, dijo que “fue una vergüenza; “la impulsaron desde el gobierno provincial”, agregó.

El exgobernador consideró además que “el daño que hizo el Gobierno nacional con minoría en el Congreso es enorme” y alertó sobre lo que podría hacer si tuviera la mayoría.