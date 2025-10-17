“Algunos se disfrazan de opositores, pero son de Milei”, advirtió Urtubey

Urtubey palpitó una elección “reñida” pero confía en el apoyo de los salteños a Fuerza Patria
El exgobernador expresó su confianza en el voto opositor a Milei y destacó la unidad de los distintos sectores del peronismo dentro de Fuerza Patria.
Juan Manuel Urtubey, candidato a senador nacional de Fuerza Patria, afirmó que en Salta hay dirigentes que “se disfrazan de opositores” mientras apoyan al oficialismo nacional.Cara a Cara17/10/2025Ivana Chañi
En diálogo con Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara, Juan Manuel Urtubey, exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, criticó con dureza la relación entre el Gobierno provincial y el nacional.
“Esa sociedad hace que algunos se disfracen de opositores y jueguen al bueno y al malo, y así hacen competitivo a Milei”, afirmó.
Sostuvo que la mayoría de los salteños “va a votar en contra del Gobierno nacional”, aunque advirtió que “en la provincia algunos se dicen opositores pero acompañan a La Libertad Avanza”.
Consultado sobre la Ley Bases, fue contundente, dijo que “fue una vergüenza; “la impulsaron desde el gobierno provincial”, agregó.
El exgobernador consideró además que “el daño que hizo el Gobierno nacional con minoría en el Congreso es enorme” y alertó sobre lo que podría hacer si tuviera la mayoría.
El exgobernador expresó su confianza en el voto opositor a Milei y destacó la unidad de los distintos sectores del peronismo dentro de Fuerza Patria.
Ocurrió mientras se trasladaba en una camioneta desde Orán a Anta, en la ruta, un proyectil impactó en un vidrio del vehículo en el que se trasladaba el candidato.
A continuación, compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
El exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó la política económica del Gobierno nacional, denunció la paralización de la obra pública y advirtió que el endeudamiento recaerá sobre la sociedad.
El dirigente de Política Obrera cuestionó el discurso opositor del espacio peronista y afirmó que “colaboraron con el gobierno actual”. Llamó a votar por Violeta Gill y Julio Quintana como “alternativa obrera”.
El dirigente de Política Obrera advirtió que la falta de reacción del movimiento obrero frente al ajuste y la entrega nacional “abre paso al dominio absoluto del capital y del imperialismo”.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.