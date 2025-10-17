“Algunos se disfrazan de opositores, pero son de Milei”, advirtió Urtubey

Juan Manuel Urtubey, candidato a senador nacional de Fuerza Patria, afirmó que en Salta hay dirigentes que “se disfrazan de opositores” mientras apoyan al oficialismo nacional.

Cara a Cara17/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

juan manuel urtubey en cara a cara 2025 (1)

En diálogo con Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara, Juan Manuel Urtubey, exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, criticó con dureza la relación entre el Gobierno provincial y el nacional.

“Esa sociedad hace que algunos se disfracen de opositores y jueguen al bueno y al malo, y así hacen competitivo a Milei”, afirmó.

Sostuvo que la mayoría de los salteños “va a votar en contra del Gobierno nacional”, aunque advirtió que “en la provincia algunos se dicen opositores pero acompañan a La Libertad Avanza”.

Consultado sobre la Ley Bases, fue contundente, dijo que “fue una vergüenza; “la impulsaron desde el gobierno provincial”, agregó.

El exgobernador consideró además que “el daño que hizo el Gobierno nacional con minoría en el Congreso es enorme” y alertó sobre lo que podría hacer si tuviera la mayoría.

Te puede interesar
Lo más visto
tormenta

Alerta amarilla por tormentas en Salta

Ivana Chañi
Salta16/10/2025

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail