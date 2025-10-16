“Los municipios cometen excesos con las tasas y pierden juicios”

La docente y especialista Hermosinda Egüez alertó sobre la proliferación de tasas municipales sin prestación efectiva del servicio, lo que genera reclamos judiciales en todo el país.

Economía16/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

La docente y especialista Hermosinda Egüez señaló que muchos municipios del país, incluidos los salteños, aplican tasas que no siempre se corresponden con servicios prestados, lo que vulnera principios básicos del derecho tributario.

“Las tasas requieren una prestación efectiva. No se puede cobrar por la recolección de residuos si no se presta el servicio. En ese afán de recaudar más, los municipios cometen excesos y luego pierden juicios, incluso ante la Corte Suprema”, afirmó.

La especialista explicó que la falta de recursos genuinos y la insuficiente coparticipación llevan a los gobiernos locales a aumentar tasas o crear nuevas, pero advirtió que esto “solo agrava la inseguridad jurídica y desalienta la inversión privada”.

“Es necesario revisar el esquema de coparticipación y dar a los municipios herramientas para financiarse sin violar los derechos de los contribuyentes”, concluyó.

