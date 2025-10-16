Con Milei bajaron impuestos, pero advierten que “los más distorsivos gozan de buena salud”

La docente universitaria y especialista en tributos, Hermosinda Egüez, señaló por Aries que durante la gestión de Javier Milei “se avanzó en la eliminación de algunos impuestos que eran meramente simbólicos o de difícil control”, como el impuesto a la transferencia de inmuebles, derogado en julio de 2024.

También mencionó reducciones en las alícuotas de impuestos internos y en los tributos a operaciones internacionales. Sin embargo, advirtió que “los impuestos más distorsivos todavía gozan de buena salud porque recaudan mucho”.

Entre ellos, mencionó el Impuesto al Cheque, los derechos de exportación e importación y el Impuesto a las Actividades Económicas (en el orden provincial).

“Son tributos que afectan la producción y la competitividad, pero eliminarlos sin una fuente alternativa de financiamiento sería muy complejo”, explicó.

Egüez afirmó que el desafío del Gobierno es mantener el equilibrio fiscal sin desalentar la actividad económica. “Hay que analizar de dónde saldrán los recursos para sostener al Estado y sus funciones esenciales”, sostuvo.