El bicampeón mundial perdió ante Fiji y sufrió una goleada de Francia en el Seven de Dubai. Ahora, Argentina necesita un milagro: golear a Sudáfrica a la una y media de la tarde para tener chances de avanzar de ronda.
Cinco "pesos pesados" dejan River y Gallardo desarma el equipo de Madrid
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".Deportes29/11/2025
Tras un 2025 que terminará en blanco para River, Marcelo Gallardo ya piensa en los desafíos a futuro con las primeras cinco bajas confirmadas en su plantel profesional, entre ellos, cuatro ‘Héroes de Madrid’.
Una de las salidas más significativas dentro de esta reestructuración interna es la de Enzo Pérez, mediocampista central que llegó al “Millonario” en 2017 y fue parte importante de la Copa Libertadores 2018, en la que River venció a Boca, además de otros nueve títulos con el club de la banda roja.
Durante sus dos ciclos, que solo fueron interrumpidos por un breve regreso a Estudiantes durante el 2024, Enzo Pérez disputó 279 partidos, incluyendo uno como arquero, y se ganó la capitanía del club, siendo uno de los referentes de su historia moderna.
Con nueve temporadas vistiendo la camiseta de River a sus espaldas, otro jugador que fue despedido por el “Millonario”, con distintas publicaciones en sus redes sociales, fue “Nacho" Fernández. Siendo un jugador con el que Gallardo siempre contó, el mediocampista surgido en Gimnasia de La Plata jugó un total de 314 partidos en River, habiendo convertido 42 goles y repartiendo 53 asistencias.
También le tocó despedirse al autor de uno de los goles más importantes, y más gritados, de la historia del equipo que hace de local en el Monumental, el enganche Gonzalo “Pity” Martínez.
Además de ser recordado por el inolvidable gol que sentenció el triunfo del equipo de Gallardo ante Boca en la mencionada final de Libertadores ante Boca, convirtiendo el 3-1 tras una corrida interminable, el “Pity” jugó 172 partidos y supo cambiar los insultos, en su llegada al club, por ovaciones, aunque en su último ciclo las lesiones hicieron que solo juegue 29 encuentros en tres años.
Habiendo vestido la banda roja durante 10 años, destacándose como lateral por izquierda, pero siendo una gran rueda de auxilio para cada necesidad, Milton Casco le dijo adiós a River, luego de 316 encuentros y 13 copas ganadas.
Por último, siendo el jugador con menos años en el club de la lista, Miguel Ángel Borja no volverá a jugar en el equipo de Marcelo Gallardo. Aunque comenzó su paso por el club con grandes números goleadores, los mismos decrecieron considerablemente en el último tiempo. De todas formas, el colombiano convirtió 62 goles en 159 partidos, siendo el 2024 su año más destacado en la estadística, con 31 goles en apenas 50 partidos.
Contratos por productividad: la nueva medida que utilizará River para los refuerzos
El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, reveló cómo será el nuevo mecanismo contractual del club con los refuerzos que arriben a partir del mercado de pases de 2026. El dirigente apela a cambios tras un año frustrado en lo deportivo.
Esto llevó a que en la reunión de comisión directiva, el presidente de 36 años anunció que los próximos refuerzos recibirán parte de su salario en un monto fijo y el restante porcentaje de acuerdo a los resultados que obtengan dentro de la cancha.
“El fijo de la remuneración de los nuevos contratos de los jugadores no serán más del 60%, el resto será por productividad que se darán solo cuando haya resultados”, dijo el directivo.
De esta manera, las variables podrán incrementar o bajar la remuneración de los nuevos jugadores por partidos jugados, goles convertidos, títulos obtenidos, clasificaciones a copas, entre otros. Aunque el cambio causa impacto, esta medida no afectará a los actuales integrantes del plantel ya que sus contratos fueron firmados con anterioridad.
Oscar Piastri ganó la Carrera Sprint del GP de Qatar, sumando 8 puntos, seguido por George Russell y Lando Norris. Por su parte, Franco Colapinto finalizó último tras no poder remontar posiciones.
El argentino largará desde el Pit Lane en la Carrera Sprint del GP de Qatar a las once de la mañana, tras los problemas en su Alpine. Tendrá que remontar antes de la Qualy de las tres de la tarde.
Estudiantes de La Plata se enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero este sábado a las 21:30 hs por el pase a las semifinales del Clausura
Deportivo Madryn recibirá a Estudiantes de Río Cuarto este domingo a las 17:00 horas para disputar la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional, que otorgará el segundo ascenso a la máxima categoría.
Fuerte respaldo de CONMEBOL y FIFA a Claudio Tapia en medio de los ataques del Gobierno contra la AFADeportes28/11/2025
En el Congreso de la Confederación Sudamericana, el presidente de la AFA recibió el “respaldo” de sus pares de la región y la ratificación por unanimidad en sus cargos como vicepresidente de Conmebol, uno de los 37 integrantes del Consejo de la FIFA y Presidente de la Comisión de las reglas de juego de esta última.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
El periodista Gustavo “Gato” Sylvestre fue el máximo ganador de los Martín Fierro de Cable 2025, al llevarse la estatuilla de Oro por su labor en Minuto Uno de C5N.
Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno
Según revelaron fuentes oficiales a Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.
El presidente de Estudiantes cuestionó el castigo por el pasillo de espaldas a Rosario Central, denunció presiones de la dirigencia del fútbol argentino y advirtió que el club podría sufrir consecuencias deportivas.
Lanús: detuvieron a la adolescente acusada de asesinar a su novio tras más de dos días prófugaProvincias28/11/2025
La joven de 16 años fue capturada en La Matanza durante una serie de allanamientos. Está acusada de apuñalar a Santiago Nahuel López Monte y fugarse mientras la Policía trabajaba en la escena del crimen.