Cinco "pesos pesados" dejan River y Gallardo desarma el equipo de Madrid

Tras un 2025 que terminará en blanco para River, Marcelo Gallardo ya piensa en los desafíos a futuro con las primeras cinco bajas confirmadas en su plantel profesional, entre ellos, cuatro ‘Héroes de Madrid’.

Una de las salidas más significativas dentro de esta reestructuración interna es la de Enzo Pérez, mediocampista central que llegó al “Millonario” en 2017 y fue parte importante de la Copa Libertadores 2018, en la que River venció a Boca, además de otros nueve títulos con el club de la banda roja.

Durante sus dos ciclos, que solo fueron interrumpidos por un breve regreso a Estudiantes durante el 2024, Enzo Pérez disputó 279 partidos, incluyendo uno como arquero, y se ganó la capitanía del club, siendo uno de los referentes de su historia moderna.

Con nueve temporadas vistiendo la camiseta de River a sus espaldas, otro jugador que fue despedido por el “Millonario”, con distintas publicaciones en sus redes sociales, fue “Nacho" Fernández. Siendo un jugador con el que Gallardo siempre contó, el mediocampista surgido en Gimnasia de La Plata jugó un total de 314 partidos en River, habiendo convertido 42 goles y repartiendo 53 asistencias.

También le tocó despedirse al autor de uno de los goles más importantes, y más gritados, de la historia del equipo que hace de local en el Monumental, el enganche Gonzalo “Pity” Martínez.

Además de ser recordado por el inolvidable gol que sentenció el triunfo del equipo de Gallardo ante Boca en la mencionada final de Libertadores ante Boca, convirtiendo el 3-1 tras una corrida interminable, el “Pity” jugó 172 partidos y supo cambiar los insultos, en su llegada al club, por ovaciones, aunque en su último ciclo las lesiones hicieron que solo juegue 29 encuentros en tres años.

Habiendo vestido la banda roja durante 10 años, destacándose como lateral por izquierda, pero siendo una gran rueda de auxilio para cada necesidad, Milton Casco le dijo adiós a River, luego de 316 encuentros y 13 copas ganadas.

Por último, siendo el jugador con menos años en el club de la lista, Miguel Ángel Borja no volverá a jugar en el equipo de Marcelo Gallardo. Aunque comenzó su paso por el club con grandes números goleadores, los mismos decrecieron considerablemente en el último tiempo. De todas formas, el colombiano convirtió 62 goles en 159 partidos, siendo el 2024 su año más destacado en la estadística, con 31 goles en apenas 50 partidos.

Contratos por productividad: la nueva medida que utilizará River para los refuerzos

El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, reveló cómo será el nuevo mecanismo contractual del club con los refuerzos que arriben a partir del mercado de pases de 2026. El dirigente apela a cambios tras un año frustrado en lo deportivo.

Esto llevó a que en la reunión de comisión directiva, el presidente de 36 años anunció que los próximos refuerzos recibirán parte de su salario en un monto fijo y el restante porcentaje de acuerdo a los resultados que obtengan dentro de la cancha.

“El fijo de la remuneración de los nuevos contratos de los jugadores no serán más del 60%, el resto será por productividad que se darán solo cuando haya resultados”, dijo el directivo.

De esta manera, las variables podrán incrementar o bajar la remuneración de los nuevos jugadores por partidos jugados, goles convertidos, títulos obtenidos, clasificaciones a copas, entre otros. Aunque el cambio causa impacto, esta medida no afectará a los actuales integrantes del plantel ya que sus contratos fueron firmados con anterioridad.

