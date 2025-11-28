Ualá vs. Mercado Pago: El nuevo ranking de billeteras que más rinden hoy

Las billeteras virtuales pagan hoy hasta un 38% de TNA, lideradas por Ualá. Le siguen Cocos y Naranja X.

Economía28/11/2025

los-pagos-moviles-con-qr-de-billeteras-virtuales-no-paran-de-crecer-foto-adobe-stock-AXRWUYGQMZAEZAZ

Así quedó la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, colocaciones a plazo fijo o FCI.

Ualá (Cuenta Remunerada) *: 38.00 %
Cocos (FCI RM): 29.75 %
Naranja X (Cuenta Remunerada) **: 29.00 %
Prex Argentina (FCI MM): 24.31 %
Personal Pay (FCI MM): 23.29 %
Mercado Pago (FCI MM): 22.59 %
IEB+ (FCI MM): 22.19 %
Claro Pay (FCI MM): 21.94 %
N1U (FCI MM): 21.24 %
Lemon Cash (FCI MM): 20.77 %
Astropay (FCI MM): 20.22 %
LB Finanzas (FCI MM): 19.64 %

* El tope a remunerar es de $1.500.000 depositados.

** El tope a remunerar es de $800.000 depositados.

FCI MM: Fondo Común de Inversión Money Market | FCI RM: Fondo Común de Inversión Renta Mixta

los-bancos-subieron-la-tasa-de-plazo-XRSOSWTAIFHVVBJBBBSQV25G6UInversión en pesos: Cuánto paga cada banco hoy por tu Plazo Fijo

¿Cómo funcionan las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas generan intereses diarios sobre el dinero depositado, sin la necesidad de tener que invertirlos y se acreditan a fin de mes, (a diferencia de una caja de ahorro tradicional que prácticamente no otorga rendimientos). Es decir, uno dispone del dinero de forma inmediata, pero a su vez este dinero va generando un interés día a día.

¿Cuál es la ventaja de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) vs. Plazos Fijos?

Los Fondos Comunes de Inversión que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos, tienen un rendimiento muy similar a los Plazos Fijos, pero con una gran diferencia muy valorada por los usuarios:

Ofrecen liquidez inmediata: A diferencia del Plazo Fijo Tradicional, los FCI que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos permiten retirar el dinero de forma inmediata (dentro del horario bancario) o en un plazo de 24-48 hs, dependiendo de la composición del FCI.

Con información de El Economista

