Presión fiscal: Salta no es la provincia más “agresiva”, según especialista

La contadora Hermosinda Egüez aseguró que, pese a las dificultades del sistema impositivo provincial, Salta mantiene una administración menos agresiva que otras jurisdicciones.

“Si bien en Salta se generan saldos a favor por retenciones y percepciones, se pueden tramitar certificados de no retención o no percepción válidamente. No ocurre lo mismo en provincias como Tucumán o Misiones, que encabezan el podio de las más agresivas”, explicó por Aries.

Egüez reconoció que la provincia cumplió parcialmente con los pactos fiscales nacionales, especialmente en la promoción del Impuesto de Sellos, que redujo la carga sobre grandes contratos para incentivar inversiones.

“Es importante valorar cuando el Estado provincial hace los deberes, porque muchas veces se habla de presión tributaria, pero también hay gestos concretos para aliviarla”, señaló.