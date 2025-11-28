El trigo apunta a un récord histórico: 25,5 millones de toneladas

La campaña de trigo 2025/26 podría convertirse en la más grande de la historia para la Argentina. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC), la producción alcanzaría 25,5 millones de toneladas, por encima de los 24 millones estimados previamente y muy por encima del récord previo de 22,4 millones registrado en 2021/22.

El fuerte ajuste al alza responde a que los rindes están superando las expectativas a medida que avanza la cosecha. De acuerdo con el reporte semanal, las labores ya cubren el 33,9% del área y vienen mostrando resultados mejores a los previstos.



Las lluvias abundantes de los últimos meses en zonas agrícolas clave del país favorecieron el desarrollo del cultivo y explican buena parte de la mejora.

Soja: avanza la siembra, pero hay demoras por humedad

En cuanto a la soja 2025/26, la BdeC informó que la siembra avanzó 11 puntos en la última semana y llega al 36% de las 17,6 millones de hectáreas proyectadas.

No obstante, el exceso de humedad en el centro de Buenos Aires está demorando las tareas en esa región.

Maíz: avance firme y cultivos en muy buen estado

Respecto del maíz, los productores implantaron hasta el momento el 39,3% de los 7,8 millones de hectáreas previstas.

El dato alentador: el 82% de lo ya sembrado se encuentra en condiciones entre buenas y excelentes, reflejo de un inicio de campaña favorable.

Argentina se mantiene como principal exportador mundial de aceite y harina de soja, además de ocupar el tercer puesto en ventas globales de maíz. El potencial récord del trigo agrega un nuevo impulso al complejo agroexportador en un año clave para el sector.

Con información de Ámbito