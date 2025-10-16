Se cayó YouTube en todo el mundo

Este miércoles YouTube experimentó una interrupción masiva a nivel global que afectó a miles de usuarios en varias regiones del mundo. La caída del servicio comenzó a notarse unos minutos antes de las 21.

Según los datos proporcionados por el sitio Downdetector, que se dedica a recopilar denuncias de fallas en servicios digitales, se superaron los 300.000 reportes a nivel mundial. Los usuarios notificaron problemas recurrentes para reproducir videos, acceder a contenido o simplemente cargar la plataforma.

Durante la interrupción, muchos usuarios informaron haber encontrado errores visuales o funcionales, tales como pantallas negras, mensajes de “ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde” o la carga infinita de la plataforma.

Las fallas no se limitaron únicamente a YouTube, sino que también alcanzaron servicios relacionados como YouTube Music y YouTube TV, según reportes internacionales. Sin embargo, otros productos y plataformas de Google, como por ejemplo Gmail, Drive y Maps, no sufrieron cortes.

La buena noticia para los afectados es que, pasadas las 21.20, muchos usuarios ya pudieron volver a ver videos en la plataforma. A pesar de la interrupción masiva, Google (la empresa propietaria de YouTube) no brindó una explicación oficial pública sobre el origen técnico de la caída ni ofreció un cronograma de restablecimiento total del servicio hasta el momento de la publicación.

Con información de La Voz