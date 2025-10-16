La dolorosa noticia fue comunicada este miércoles por la cuenta oficial de Instagram de la emisora. Sus compañeros y amigos plasmaron palabras de cariño y angustia en las redes.
Se cayó YouTube en todo el mundo
Miles de usuarios reportaron problemas para reproducir videos y acceder a la plataforma, aunque otros servicios de Google no se vieron afectados.Sociedad16/10/2025
Este miércoles YouTube experimentó una interrupción masiva a nivel global que afectó a miles de usuarios en varias regiones del mundo. La caída del servicio comenzó a notarse unos minutos antes de las 21.
Según los datos proporcionados por el sitio Downdetector, que se dedica a recopilar denuncias de fallas en servicios digitales, se superaron los 300.000 reportes a nivel mundial. Los usuarios notificaron problemas recurrentes para reproducir videos, acceder a contenido o simplemente cargar la plataforma.
Durante la interrupción, muchos usuarios informaron haber encontrado errores visuales o funcionales, tales como pantallas negras, mensajes de “ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde” o la carga infinita de la plataforma.
Las fallas no se limitaron únicamente a YouTube, sino que también alcanzaron servicios relacionados como YouTube Music y YouTube TV, según reportes internacionales. Sin embargo, otros productos y plataformas de Google, como por ejemplo Gmail, Drive y Maps, no sufrieron cortes.
La buena noticia para los afectados es que, pasadas las 21.20, muchos usuarios ya pudieron volver a ver videos en la plataforma. A pesar de la interrupción masiva, Google (la empresa propietaria de YouTube) no brindó una explicación oficial pública sobre el origen técnico de la caída ni ofreció un cronograma de restablecimiento total del servicio hasta el momento de la publicación.
Con información de La Voz
Un fotógrafo salteño retrató a un yaguareté y su imagen será tapa de una revista internacionalSociedad15/10/2025
Se trata de Santiago Arias Figueroa quien fotografió a “Porá” un yaguareté, en el Impenetrable de Chaco. Ganó el concurso para ser tapa de la revista australiana creada por la familia de Steve Irwin, el reconocido naturalista.
La empresa de Sam Altman realizó un estudio donde detalla el uso que se le da a la tecnología en el país. También analiza el impacto que podría tener en la productividad nacional.
El Cabildo se iluminará en homenaje a bebés fallecidos durante el embarazo o el nacimientoSociedad15/10/2025
Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. En este marco, la fachada del edificio histórico se teñirá de esos colores a las 19 hs como símbolo de amor y recuerdo, con el fin de generar concientización en la comunidad.
Cuatro menores y un adulto sufrieron quemaduras durante un experimento con alcohol etílico en el colegio Guadalupe. Tres estudiantes debieron ser trasladados a los hospitales Rivadavia y Fernández.
El fiscal recalificó la causa y ahora la influencer enfrenta cargos por contrabando simulado en concurso real, con una pena más elevada.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.