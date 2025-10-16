Encabezaron un acto en Obras para respaldar a sus candidatos porteños y bonaerenses.
Leavy pidió que Salta copie el modelo minero de San Juan y Chile
El senador nacional Sergio Leavy criticó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que “permite a las mineras llevarse el 100% de lo que producen”.Política16/10/2025Ivana Chañi
En declaraciones a Día de Miércoles, el senador Sergio Leavy advirtió que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el gobierno nacional “pone en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales de Salta”.
“Con el RIGI, todas las leyes provinciales quedan por debajo. En Salta teníamos una norma que exigía que el 70% de los trabajadores en minería fueran salteños, pero ahora ni siquiera se pide que sean argentinos”, denunció el legislador.
Leavy comparó la situación con la de San Juan y Chile, donde “el Estado participa directamente en las explotaciones y obtiene regalías del 30 o 40%”. “En Salta se cobra apenas el 3%, y eso es regalar nuestro patrimonio”, aseguró.
“Nosotros vendemos hectáreas por 5.000 dólares y permitimos que empresas extranjeras se hagan dueñas de minas enteras. Es un mal manejo que debemos revertir”, sostuvo.
El senador también cuestionó el retroceso de la producción hidrocarburífera en el norte provincial: “Cuando estaba YPF producíamos 43 millones de metros cúbicos de gas por día; hoy producimos tres. Las privadas vinieron, sacaron lo que quisieron y no invirtieron más”.
Leavy insistió en que las provincias “son las dueñas de los recursos naturales” y deben “exigir inversiones, controles ambientales y beneficios concretos para las comunidades”.
En el plano nacional, advirtió que el actual modelo económico “favorece a unos pocos y empobrece al resto”. “El 10% del país se está llenando de plata mientras la mayoría vive en la miseria. No puede ser que compremos palta de Perú, naranjas de Israel o aceitunas de España. Eso demuestra que destruyeron la economía”, sentenció.
El gobernador bonaerense encabezará un homenaje austero en la Quinta donde descansan los restos de Juan Domingo Perón, mientras el kirchnerismo se moviliza por separado.
Lospennato instó a Estrada a presentarse ante la Justicia para “no hacer perder tiempo al Congreso”
La diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, sostuvo que el legislador “podría resolver el tema presentándose voluntariamente” y remarcó que los fueros “no deben usarse para evitar una investigación judicial”.
Por el desafuero de Estrada, Tailhade cargó contra los fiscales
El diputado Rodolfo Tailhade denunció que la causa contra Emiliano Estrada fue “armada” por la fiscal de Ciberdelincuencia Sofía Cornejo y calificó de “cachivache jurídico” su actuación.
Leavy le respondió a Berni: “Me ofrecieron ser diputado nacional, pero yo no estaba buscando trabajo”
El senador nacional y candidato a renovar su banca por el Partido de la Victoria, Sergio Leavy, salió al cruce de las declaraciones de Sergio Berni y aseguró que le habían ofrecido integrar la lista como diputado nacional, pero que rechazó la propuesta.
Tras la aprobación en la Cámara Baja, legisladores advierten que la demora del titular de la Cámara podría postergar el debate en la Cámara Alta hasta después del 26 de octubre.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.