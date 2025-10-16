Leavy pidió que Salta copie el modelo minero de San Juan y Chile

En declaraciones a Día de Miércoles, el senador Sergio Leavy advirtió que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el gobierno nacional “pone en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales de Salta”.

“Con el RIGI, todas las leyes provinciales quedan por debajo. En Salta teníamos una norma que exigía que el 70% de los trabajadores en minería fueran salteños, pero ahora ni siquiera se pide que sean argentinos”, denunció el legislador.

Leavy comparó la situación con la de San Juan y Chile, donde “el Estado participa directamente en las explotaciones y obtiene regalías del 30 o 40%”. “En Salta se cobra apenas el 3%, y eso es regalar nuestro patrimonio”, aseguró.

“Nosotros vendemos hectáreas por 5.000 dólares y permitimos que empresas extranjeras se hagan dueñas de minas enteras. Es un mal manejo que debemos revertir”, sostuvo.

El senador también cuestionó el retroceso de la producción hidrocarburífera en el norte provincial: “Cuando estaba YPF producíamos 43 millones de metros cúbicos de gas por día; hoy producimos tres. Las privadas vinieron, sacaron lo que quisieron y no invirtieron más”.

Leavy insistió en que las provincias “son las dueñas de los recursos naturales” y deben “exigir inversiones, controles ambientales y beneficios concretos para las comunidades”.

En el plano nacional, advirtió que el actual modelo económico “favorece a unos pocos y empobrece al resto”. “El 10% del país se está llenando de plata mientras la mayoría vive en la miseria. No puede ser que compremos palta de Perú, naranjas de Israel o aceitunas de España. Eso demuestra que destruyeron la economía”, sentenció.