Leavy le respondió a Berni: “Me ofrecieron ser diputado nacional, pero yo no estaba buscando trabajo”

El senador nacional y candidato a renovar su banca por el Partido de la Victoria, Sergio Leavy, salió al cruce de las declaraciones de Sergio Berni y aseguró que le habían ofrecido integrar la lista como diputado nacional, pero que rechazó la propuesta.Política16/10/2025Ivana Chañi
En medio de la campaña para renovar su banca en el Senado, el dirigente peronista Sergio Leavy respondió a las declaraciones de Sergio Berni, quien había cuestionado su decisión de encabezar una lista separada dentro del espacio justicialista.
“Es verdad que me ofrecieron ser diputado nacional de la lista, pero yo no estaba buscando trabajo, porque si hubiese querido trabajo me hubiese puesto de diputado y seguramente hubiese llegado”, expresó Leavy en Día de Miércoles.
El actual senador y candidato por el Partido de la Victoria explicó que su decisión de competir por fuera de la estructura intervenida “no fue por ambición personal, sino por convicción política”. “Nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar. No aceptamos que nos vinieran a conducir personas que se alejaron del espacio y hablaron mal de nuestro proyecto”, señaló.
Leavy remarcó que su sector decidió mantener la identidad del Partido de la Victoria, junto a otras fuerzas peronistas salteñas, y aseguró que “la campaña avanza con mucho respaldo popular”.
La diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, sostuvo que el legislador “podría resolver el tema presentándose voluntariamente” y remarcó que los fueros “no deben usarse para evitar una investigación judicial”.
Por el desafuero de Estrada, Tailhade cargó contra los fiscales
El diputado Rodolfo Tailhade denunció que la causa contra Emiliano Estrada fue “armada” por la fiscal de Ciberdelincuencia Sofía Cornejo y calificó de “cachivache jurídico” su actuación.
Leavy pidió que Salta copie el modelo minero de San Juan y Chile
El senador nacional Sergio Leavy criticó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que “permite a las mineras llevarse el 100% de lo que producen”.
Tras la aprobación en la Cámara Baja, legisladores advierten que la demora del titular de la Cámara podría postergar el debate en la Cámara Alta hasta después del 26 de octubre.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.