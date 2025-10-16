Leavy le respondió a Berni: “Me ofrecieron ser diputado nacional, pero yo no estaba buscando trabajo”

En medio de la campaña para renovar su banca en el Senado, el dirigente peronista Sergio Leavy respondió a las declaraciones de Sergio Berni, quien había cuestionado su decisión de encabezar una lista separada dentro del espacio justicialista.

“Es verdad que me ofrecieron ser diputado nacional de la lista, pero yo no estaba buscando trabajo, porque si hubiese querido trabajo me hubiese puesto de diputado y seguramente hubiese llegado”, expresó Leavy en Día de Miércoles.

El actual senador y candidato por el Partido de la Victoria explicó que su decisión de competir por fuera de la estructura intervenida “no fue por ambición personal, sino por convicción política”. “Nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar. No aceptamos que nos vinieran a conducir personas que se alejaron del espacio y hablaron mal de nuestro proyecto”, señaló.

Leavy remarcó que su sector decidió mantener la identidad del Partido de la Victoria, junto a otras fuerzas peronistas salteñas, y aseguró que “la campaña avanza con mucho respaldo popular”.