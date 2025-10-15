Los funcionarios argumentaron compromisos previos para no asistir a Diputados, donde debían dar explicaciones sobre negociaciones con EE.UU. y presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Martín Guaymás: “Vimos en Urtubey el candidato más competitivo para enfrentar a Milei”
El secretario gremial de la CGT Regional Salta, Martín Guaymás, afirmó que el movimiento obrero respalda a Juan Manuel Urtubey dentro de Fuerza Patria. Dijo que el exgobernador “representa la única alternativa capaz de frenar las políticas de ajuste”.Política15/10/2025Ivana Chañi
El secretario gremial de la CGT Regional Salta y secretario adjunto de las 62 Organizaciones Peronistas, Martín Guaymás, ratificó en declaraciones a Pasaron Cosas el apoyo del movimiento obrero salteño a la candidatura al senado nacional de Juan Manuel Urtubey dentro del frente Fuerza Patria.
Guaymás explicó que la decisión surgió tras un plenario que reunió a más de 80 gremios de la central. “Evaluamos varias alternativas, pero entendimos que Fuerza Patria es el único frente capaz de oponerse a las políticas de ajuste que hoy afectan a los trabajadores, a los jubilados y a la educación pública”, señaló.
En ese contexto, el dirigente sostuvo que Urtubey es el candidato más competitivo para enfrentar a Javier Milei y que las encuestas así lo reflejan. “Decidimos dejar de lado las aspiraciones propias del movimiento obrero para fortalecer una propuesta unificada y garantizar representación en el Congreso que no vote contra los trabajadores”, expresó.
Guaymás destacó que la CGT Salta mantiene autonomía respecto de la conducción nacional, aunque comparte los reclamos por la pérdida de derechos laborales. “Cuando la CGT sale a la calle, nos acusan de golpistas; pero si nos quedamos quietos, dicen que somos cómplices. Nosotros apostamos al diálogo, pero sin resignar la defensa de los trabajadores”, afirmó.
Finalmente, lamentó la falta de una unidad más amplia dentro del peronismo salteño: “Si esa unidad se daba, ganábamos caminando esta elección. Pero hoy las cartas están echadas, y nosotros vamos a trabajar incansablemente para recuperar la justicia social”.
Las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre implementarán por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional para renovar parcialmente el Congreso (127 bancas de Diputados y 24 de Senado).
Nación busca acelerar el acuerdo con EE.UU. tras declaraciones de Trump sobre MileiPolítica15/10/2025
Tras los polémicos comentarios del presidente estadounidense respaldando a Javier Milei, el Gobierno busca cerrar rápidamente un convenio comercial que incluya la reducción de aranceles.
Día de la Lealtad: CGT refuerza festejo del 17 de octubre, pero evita la caravana a CFKPolítica15/10/2025
La CGT refuerza su propia celebración del Día de la Lealtad con un acto central el jueves 16 que incluirá mapping y exposiciones artísticas en estaciones de tren.
Advierten que “Milei se está llevando puesta la democracia y la Constitución”
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria alertó sobre los riesgos del proyecto libertario y reclamó un Estado presente que garantice derechos y dignidad humana.
Giacosa pidió una unidad “con coherencia y sin oportunismos”
El candidato a diputado nacional del Partido de la Victoria sostuvo que “no se puede construir un frente común con quienes alimentaron el discurso de la motosierra” y llamó a una unidad “leal y sincera”
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
Hoy finaliza el juicio contra veinte acusados de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal escuchará las últimas palabras y luego dictará el veredicto.