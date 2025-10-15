Martín Guaymás: “Vimos en Urtubey el candidato más competitivo para enfrentar a Milei”

El secretario gremial de la CGT Regional Salta y secretario adjunto de las 62 Organizaciones Peronistas, Martín Guaymás, ratificó en declaraciones a Pasaron Cosas el apoyo del movimiento obrero salteño a la candidatura al senado nacional de Juan Manuel Urtubey dentro del frente Fuerza Patria.

Guaymás explicó que la decisión surgió tras un plenario que reunió a más de 80 gremios de la central. “Evaluamos varias alternativas, pero entendimos que Fuerza Patria es el único frente capaz de oponerse a las políticas de ajuste que hoy afectan a los trabajadores, a los jubilados y a la educación pública”, señaló.

En ese contexto, el dirigente sostuvo que Urtubey es el candidato más competitivo para enfrentar a Javier Milei y que las encuestas así lo reflejan. “Decidimos dejar de lado las aspiraciones propias del movimiento obrero para fortalecer una propuesta unificada y garantizar representación en el Congreso que no vote contra los trabajadores”, expresó.

Guaymás destacó que la CGT Salta mantiene autonomía respecto de la conducción nacional, aunque comparte los reclamos por la pérdida de derechos laborales. “Cuando la CGT sale a la calle, nos acusan de golpistas; pero si nos quedamos quietos, dicen que somos cómplices. Nosotros apostamos al diálogo, pero sin resignar la defensa de los trabajadores”, afirmó.

Finalmente, lamentó la falta de una unidad más amplia dentro del peronismo salteño: “Si esa unidad se daba, ganábamos caminando esta elección. Pero hoy las cartas están echadas, y nosotros vamos a trabajar incansablemente para recuperar la justicia social”.