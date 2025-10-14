“Trump está condicionado el voto de los argentinos”

Javier Milei y Donald Trump se reunieron en la Casa Blanca en busca de ratificar su sintonía personal y profundizar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos. El mandatario norteamericano remarcó el respaldo a su par argentino antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, pero anticipó que la ayuda económica está sujeta a quien gane en las urnas: “Si pierde, no seremos generosos”.

“Está presionando a todos los argentinos porque está condicionando el voto a que él dé o no un acuerdo. Para Estados Unidos no es significativo, con todo lo que gasta en presupuesto militar, por ejemplo; la situación en la que está sí es significativo”, manifestó al respecto, el diputado provincial Luis Albeza en diálogo con ‘Desafío’, por Aries.

El legislador advirtió que “no es un apoyo incondicional porque hay una condición explícita y que atenta contra la democracia, que nos dice a quién tenemos que votar para darnos el dinero”.

“Tenemos que dar un mensaje en las urnas, nosotros votamos lo que queremos, cada uno de los argentinos hará su evaluación, yo no puedo votar a un presidente porque un mandatario de un Estado extranjero me venga a decir a quién tengo que votar”, arremetió.