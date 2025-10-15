Advierten que “Milei se está llevando puesta la democracia y la Constitución”

En Agenda Abierta, la candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Mercedes Figueroa, se refirió con dureza a la actual gestión del presidente Javier Milei, cuestionando el rumbo de ambos y resaltando la necesidad de un Estado presente que garantice derechos sociales y dignidad humana.

“A mí en lo personal el gobierno de Alberto Fernández no me representa en lo más mínimo. Tenemos muchas críticas sobre lo que faltó hacer, después se votó con bronca y enojo, pero el país fue encaminado por un camino cruel, que nos despega de la dignidad humana”, sostuvo Figueroa e hizo hincapié en la “motosierra” de Milei, como llamó al proyecto del líder libertario, y advirtió que el país necesita coherencia política:

“Se votó con enojo, y muchos creyeron que Milei era la solución. Pero el camino que propone despega a la gente de sus derechos. Necesitamos reconstruir un rumbo con nuevas posturas y lo que haya que hacer realmente necesario para la gente”, aseguró.

Así, la candidata expresó su preocupación por la emergencia social, basada en sus recorridos y contacto con vecinos: “Todo me preocupa, pero especialmente la cuestión social. Hay un dolor inmenso: el otro día un señor nos decía ‘Antes comíamos dos veces al día, hoy ya no’. Un chico con discapacidad me pedía ayuda para transporte y lloraba diciendo ‘Tengo mi pensión, pero nadie me trae’”, relató.

Figueroa cuestionó que, a pesar de que se votó a favor de la ley de emergencia en discapacidad y se rechazó el veto, el gobierno no la implementa efectivamente: “Milei tenía que garantizar derechos, pero no la ponen en marcha. La gente se pregunta: ¿dónde está escrito que se puede judicializar una ley ya vetada y rechazada? Esto es real: el presidente se está llevando puesta la democracia y la Constitución.”

En ese sentido, la candidata planteó la necesidad de retomar un rumbo diferente al actual, con políticas efectivas y coherentes: “No vamos a volver como antes, sino que necesitamos reconstruir un camino con nuevas posiciones y lo que haya que hacer para garantizar lo necesario a la gente.”