El Gobierno intenta maquillar la incómoda advertencia de Trump

La Casa Rosada pasó del festejo al pánico en cuestión de horas. Las declaraciones de Donald Trump, quien advirtió que el respaldo económico de Estados Unidos a la Argentina depende de que Javier Milei gane las elecciones del 26 de octubre, provocaron un derrumbe de los mercados y obligaron al Gobierno a salir de urgencia a intentar "traducir" al presidente norteamericano.

El martes se convirtió en un verdadero martes negro para la economía local: los bonos argentinos se desplomaron hasta un 7,4%, las acciones retrocedieron más del 9%, y el dólar financiero volvió a saltar en medio de la incertidumbre. “Si Milei gana, estaremos cerca; si no, nos vamos”, había dicho Trump desde la Casa Blanca, generando lo que analistas definieron como una “extorsión política inédita”.

Ante el impacto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ensayó una explicación a medida del oficialismo. “El presidente planteó que el apoyo para la Argentina es por las ideas que el país lleva adelante. Mientras estas ideas estén en el gobierno, él va a estar absolutamente apoyando, así como lo está haciendo el Tesoro. De ninguna manera se habló de que el 26 de octubre deja el apoyo. Hubo una confusión: si se pierden las elecciones, se pierde una idea. El 26 de octubre va a ser lo mismo que el 25 y el 24. El swap está vigente”, sostuvo, en un intento por reemplazar el sentido literal de la advertencia de Trump.

En la misma línea, el vocero Manuel Adorni reforzó la narrativa oficial con un tuit que buscó encuadrar el mensaje dentro del credo libertario: “El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Tenemos nuestra última oportunidad. La libertad avanza o Argentina retrocede. Fin.”

En sintonía, el candidato a diputado por La Libertad Avanza, Diego Santilli, replicó casi textualmente ese mensaje en su cuenta de X: “Trump fue muy claro: el apoyo a la Argentina está garantizado porque el gobierno de Javier Milei demostró que nuestro país, por primera vez, tiene un rumbo y un programa económico claro con el equilibrio fiscal como base”, posteó.

Sin embargo, condicionar la ayuda internacional al resultado electoral dejó al Gobierno en una posición frágil: Milei dinamitó los puentes de gobernabilidad, liquidó reservas y agotó su margen de crédito. La “traducción” de Trump parece ser, por ahora, la única herramienta que le queda para estirar el tiempo político y financiero.

