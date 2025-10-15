Los funcionarios argumentaron compromisos previos para no asistir a Diputados, donde debían dar explicaciones sobre negociaciones con EE.UU. y presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Giacosa pidió una unidad “con coherencia y sin oportunismos”
El candidato a diputado nacional del Partido de la Victoria sostuvo que “no se puede construir un frente común con quienes alimentaron el discurso de la motosierra” y llamó a una unidad “leal y sincera”Política15/10/2025Agustina Tolaba
En Agenda Abierta, el candidato a diputado nacional por el Partido de la Victoria, Guido Giacosa, criticó al candidato a senador nacional y exgobernador Juan Manuel Urtubey, al considerar que su figura no representa una opción válida dentro de un proyecto de unidad peronista.
“El problema es Juan. Con toda la simpatía personal que le tengo al compañero, si él viene a una unidad, no puede ser el candidato”, expresó Giacosa y señaló que “hace tres Doritos, Urtubey decía que Milei tenía razón. Lo dijo textualmente, cualquiera lo puede googlear. Planteaba que el sistema político era un gasto excesivo y que había que reducirlo. En ese momento le ponía nafta a la motosierra”, afirmó.
Giacosa insistió en que la unidad del peronismo y de los sectores progresistas es necesaria, pero debe construirse sobre una base coherente y no oportunista.
“La unidad es deseable, claro. Yo quiero la unidad con Sáenz, con todos los argentinos. Pero esa unidad tiene que darse bajo las banderas de quienes mantuvieron coherencia y razón. ¿Para qué quiero hacer unidad con Milei o con quienes pensaban como él?”, planteó.
El dirigente enfatizó que el único freno real a la motosierra del gobierno libertario es el espacio del Partido de la Victoria y el Frente de Todos salteño. “El único freno a la motosierra del que disponen los salteños, confiablemente, es el Partido de la Victoria, con Sergio Leavy. Lo vi el 17 de agosto, el día que se armó la lista. Nosotros representamos esa coherencia.”
Las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre implementarán por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional para renovar parcialmente el Congreso (127 bancas de Diputados y 24 de Senado).
Nación busca acelerar el acuerdo con EE.UU. tras declaraciones de Trump sobre MileiPolítica15/10/2025
Tras los polémicos comentarios del presidente estadounidense respaldando a Javier Milei, el Gobierno busca cerrar rápidamente un convenio comercial que incluya la reducción de aranceles.
Día de la Lealtad: CGT refuerza festejo del 17 de octubre, pero evita la caravana a CFKPolítica15/10/2025
La CGT refuerza su propia celebración del Día de la Lealtad con un acto central el jueves 16 que incluirá mapping y exposiciones artísticas en estaciones de tren.
Advierten que “Milei se está llevando puesta la democracia y la Constitución”
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria alertó sobre los riesgos del proyecto libertario y reclamó un Estado presente que garantice derechos y dignidad humana.
Martín Guaymás: “Vimos en Urtubey el candidato más competitivo para enfrentar a Milei”
El secretario gremial de la CGT Regional Salta, Martín Guaymás, afirmó que el movimiento obrero respalda a Juan Manuel Urtubey dentro de Fuerza Patria. Dijo que el exgobernador “representa la única alternativa capaz de frenar las políticas de ajuste”.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
Hoy finaliza el juicio contra veinte acusados de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal escuchará las últimas palabras y luego dictará el veredicto.