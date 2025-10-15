Giacosa pidió una unidad “con coherencia y sin oportunismos”

En Agenda Abierta, el candidato a diputado nacional por el Partido de la Victoria, Guido Giacosa, criticó al candidato a senador nacional y exgobernador Juan Manuel Urtubey, al considerar que su figura no representa una opción válida dentro de un proyecto de unidad peronista.

“El problema es Juan. Con toda la simpatía personal que le tengo al compañero, si él viene a una unidad, no puede ser el candidato”, expresó Giacosa y señaló que “hace tres Doritos, Urtubey decía que Milei tenía razón. Lo dijo textualmente, cualquiera lo puede googlear. Planteaba que el sistema político era un gasto excesivo y que había que reducirlo. En ese momento le ponía nafta a la motosierra”, afirmó.

Giacosa insistió en que la unidad del peronismo y de los sectores progresistas es necesaria, pero debe construirse sobre una base coherente y no oportunista.

“La unidad es deseable, claro. Yo quiero la unidad con Sáenz, con todos los argentinos. Pero esa unidad tiene que darse bajo las banderas de quienes mantuvieron coherencia y razón. ¿Para qué quiero hacer unidad con Milei o con quienes pensaban como él?”, planteó.

El dirigente enfatizó que el único freno real a la motosierra del gobierno libertario es el espacio del Partido de la Victoria y el Frente de Todos salteño. “El único freno a la motosierra del que disponen los salteños, confiablemente, es el Partido de la Victoria, con Sergio Leavy. Lo vi el 17 de agosto, el día que se armó la lista. Nosotros representamos esa coherencia.”