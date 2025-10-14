La inflación de septiembre fue de 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dado a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El índice acumula un alza de 22% en los últimos nueve meses.
La soja perdió $35.000 por tonelada en Rosario tras el fin de semana largo
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.Economía14/10/2025
Tras el fin de semana largo, la soja tuvo una baja de $35.000 (7%) y cerró este lunes a $465.000 por tonelada en el segmento disponible de Rosario.
La merma se debe, principalmente, al retroceso del dólar oficial oficial, que se utiliza como referencia para liquidar las divisas de la exportación y tuvo un retroceso cercano mayor al 5% a causa del acuerdo entre el Tesoro de Estados Unidos y el gobierno nacional.
En el mercado internacional de Chicago, la oleaginosa tuvo una suba diaria de US$0,55 y se ubicó en US$370,29 en el contrato con entrega a noviembre.
“La soja arrancó la semana cerrando la rueda en terreno positivo, pero el recrudecimiento del conflicto arancelario entre Estados Unidos y China ha estado presionando en el precio de la oleaginosa, que retrocede un 2% semanal. El contrato de futuro con vencimiento más inmediato ajustó en US$ 370 durante la rueda del lunes. Recuperando así unos centavos entre jornadas, pero US$4 por debajo del lunes pasado”, resumió el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sobre el panorama a nivel global.
China es el principal comprador de los porotos estadounidenses, teniendo en cuenta que un 56% de la soja exportada tiene como destino el gigante asiático.
Durante fines de la semana pasada, el presidente norteamericano Donald Trump acusó a su par chino, Xi Jinping, de “movimientos hostiles” en el comercio exterior, al anunciar controles en las exportaciones de “tierras raras” y advirtió con imponerle aranceles del 100% a partir del 1º de noviembre.
En consecuencia, peligra la tregua comercial vigente, presionando a la baja al precio de la soja.
Sin embargo, durante el fin de semana, tanto Trump como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, intentaron poner paños fríos a la situación, lo que evitó mayores caídas durante este lunes.
Los cereales bajan en Chicago ante una mayor oferta mundial
En la posición a diciembre de Chicago, el trigo cedió US$0,64 y se valuó a US$182,53, mientras que el maíz perdió US$0,98 y se negoció a US$161,71 por tonelada.
El maíz cerró en rojo durante la primera jornada de la semana, presionado por la abundante oferta que viene llegando de los campos norteamericanos. El contrato más inmediato por el cereal ajustó hasta los US$161,70, un 3% por debajo del lunes pasado y mínimos desde el mes de agosto.
El trigo ajustó hasta los US$183, mínimos en más de 5 años en el mercado de Chicago.
“La presión de oferta en un mercado global suficientemente abastecido y con grandes expectativas productivas hacia fin de año, ha venido empujando las cotizaciones a la baja durante los últimos meses”, explicó el análisis de la BCR.
Al respecto, la entidad agregó que la oferta rusa está finalmente llegando hacia el mercado de exportación y las “excelentes previsiones” para la cosecha argentina y australiana dejarían "una producción global récord", lo que explica el actual nivel de precios.
Tras el mensaje de Trump a Milei, caen los bonos y las acciones argentinas pierden hasta 11%Economía14/10/2025
En medio de la conferencia de prensa de Trump y Milei, los bonos en dólares revirtieron las ganancias iniciales y las acciones argentinas sufrieron bajas.
La canasta familiar porteña de septiembre subió 2,2% y los ingresos para ser considerado clase media arrancaron en $1,99 millones.
El banco de inversión proyecta escenarios de hasta $2.000 según el desempeño electoral del Gobierno y advierte sobre la necesidad de reforzar reservas y ajustes cambiarios.
Dapena: “La inestabilidad surge por la posibilidad de que a la oposición le vaya bien”Economía13/10/2025
El economista aseguró que las dudas que surgen en la economía tienen su base en la incertidumbre política derivada de las elecciones del 26 de octubre. “El que no se sepa cómo va a votar el argentino genera incertidumbre”, indicó.
El dólar oficial baja $80: caen el tipo de cambio mayorista y los futuros tras la intervención de EEUUEconomía13/10/2025
Aunque el monto de la intervención aún no está claro, el jueves pasado el Tesoro de EE.UU. vendió dólares contra pesos para aliviar la presión sobre el tipo de cambio.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En la investigación interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal. Cinco internos del mismo pabellón fueron apartados de la población penal por el hecho que se investiga como homicidio.