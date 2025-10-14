Tres carabineros murieron y 15 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos tras la explosión y el derrumbe de una casa de campo en Caste D'Azzano, provincia de Verona (Italia).
Sánchez abre la puerta a enviar tropas españolas para garantizar la paz en Gaza
El jefe del Ejecutivo español recalcado que lo que se ha conseguido ahora es un alto el fuego y hay que consolidarlo para llegar a la paz definitiva.El Mundo14/10/2025
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto la puerta a enviar tropas españolas para garantizar la paz en Gaza tras el alto el fuego entre Israel y Hamás.
Sánchez, en una entrevista en la SER y ante la posibilidad de esa participación de militares españoles, ha señalado que aún no está claro cómo se va a materializar la seguridad en Gaza.
Ha explicado, no obstante, que él quiere ser claro ante los ciudadanos y los grupos parlamentarios, y si hubiera un despliegue internacional de tropas para garantizar la paz, España quiere estar y tener una «presencia activa» no solo en la faceta de la reconstrucción de Gaza sino también en ese otro aspecto.
El jefe del Ejecutivo, que ha regresado de madrugada de la ceremonia de firma del plan de paz que se celebró en Egipto, ha recalcado que lo que se ha conseguido ahora es un alto el fuego y hay que consolidarlo para llegar a la paz definitiva.
Por ello ha señalado que las medidas aprobadas por el Gobierno contra Israel, como el embargo de armas, se mantienen porque de momento solo hay un alto el fuego.
De la misma forma, ha advertido que la paz no puede significar el olvido ni tampoco la impunidad para quienes tienen procesos abiertos en la justicia internacional, como es el caso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
"Aquellas personas que han sido actores principales del genocidio que se ha perpetrado en Gaza tendrán que responder ante la justicia, y, por tanto, no puede haber impunidad", ha reiterado.
Sánchez ha asegurado que la comunidad internacional reconoce el papel que ha jugado España en los dos últimos años ante la situación en Gaza, con decisiones como ponerse a la vanguardia en el reconocimiento de Palestina como Estado.
A su juicio, ese es el camino que se ha de seguir porque la «ventana de oportunidad» que se ha abierto debería llevar a la solución que sigue creyendo que es la única posible, la convivencia de dos Estados, Israel y Palestina.
Sánchez ha reconocido la relevancia de la administración estadounidense de Donald Trump en la consecución del alto el fuego y en el proceso que ahora se abre.
La ceremonia de firma del plan de paz en Egipto propició un saludo de Sánchez al presidente de Estados Unidos cuatro días después de que este plantease la salida de España de la OTAN por lo que considera una falta de compromiso con el gasto en defensa de la Alianza.
El organismo urgió a destinar $20.000 millones en los próximos tres años para que la vida sea viable en el territorio, y señaló que se deben remover unos 55 millones de toneladas de escombros generados por dos años de guerra.
Israel afirma que estas personas "cruzaron la 'línea amarilla'" en la Franja y Hamás denuncia una violación del pacto.
Carolina Romano Buryaile analizó el reciente alto el fuego entre Israel y Hamas. Advirtió que el pacto tiene avances, pero también “riesgos y debilidades” que podrían volver a desatar la violencia.
La licenciada en Relaciones Internacionales, Carolina Romano Buryaile, analizó la influencia de Washington en el nuevo acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas.
La ONU informó la entrada de 190.000 toneladas de suministros y registra 310.000 desplazamientos internos.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.