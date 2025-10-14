Tres carabineros murieron y 15 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos tras la explosión y el derrumbe de una casa de campo en Caste D'Azzano, provincia de Verona (Italia).
Mueren cinco palestinos en ataques del Ejército de Israel en Gaza pese al acuerdo de alto el fuego
Israel afirma que estas personas "cruzaron la 'línea amarilla'" en la Franja y Hamás denuncia una violación del pacto.El Mundo14/10/2025
Al menos cinco palestinos han muerto este martes en ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra grupos de personas que intentaban regresar al barrio de Shujaia, en el este de la ciudad de Gaza (norte), y a los alrededores de la ciudad de Jan Yunis (sur), a pesar del alto el fuego alcanzado recientemente en línea con la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Fuentes médicas palestinas han indicado que varios drones han abierto fuego contra un grupo de personas que estaban inspeccionando sus hogares en el este de Gaza matando a cuatro de ellas, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA, si bien fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' han elevado a cinco los fallecidos. El Ejército israelí ha indicado posteriormente que estas personas "cruzaron la 'línea amarilla', a la que se han replegado las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.
Por otro lado, el Ejército israelí confirmó la identidad de los cuatro muertos entregados por Hamás como los rehenes Guy Iluz y Bipin Joshi, así como otros dos cautivos fallecidos cuyos nombres aún no han sido autorizados para su publicación. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a las familias de que sus seres queridos han sido devueltos para ser enterrados", señaló un comunicado castrense, tras finalizar el proceso de identificación.
Con información de Confidencial
El organismo urgió a destinar $20.000 millones en los próximos tres años para que la vida sea viable en el territorio, y señaló que se deben remover unos 55 millones de toneladas de escombros generados por dos años de guerra.
El jefe del Ejecutivo español recalcado que lo que se ha conseguido ahora es un alto el fuego y hay que consolidarlo para llegar a la paz definitiva.
Más que paz, una tregua: el análisis de una especialista
Carolina Romano Buryaile analizó el reciente alto el fuego entre Israel y Hamas. Advirtió que el pacto tiene avances, pero también “riesgos y debilidades” que podrían volver a desatar la violencia.
Medio Oriente: La intervención de Trump refuerza la influencia y legitimidad internacional de EE.UU.
La licenciada en Relaciones Internacionales, Carolina Romano Buryaile, analizó la influencia de Washington en el nuevo acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas.
La ONU informó la entrada de 190.000 toneladas de suministros y registra 310.000 desplazamientos internos.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.