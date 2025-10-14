Mueren cinco palestinos en ataques del Ejército de Israel en Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Al menos cinco palestinos han muerto este martes en ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra grupos de personas que intentaban regresar al barrio de Shujaia, en el este de la ciudad de Gaza (norte), y a los alrededores de la ciudad de Jan Yunis (sur), a pesar del alto el fuego alcanzado recientemente en línea con la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fuentes médicas palestinas han indicado que varios drones han abierto fuego contra un grupo de personas que estaban inspeccionando sus hogares en el este de Gaza matando a cuatro de ellas, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA, si bien fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' han elevado a cinco los fallecidos. El Ejército israelí ha indicado posteriormente que estas personas "cruzaron la 'línea amarilla', a la que se han replegado las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Por otro lado, el Ejército israelí confirmó la identidad de los cuatro muertos entregados por Hamás como los rehenes Guy Iluz y Bipin Joshi, así como otros dos cautivos fallecidos cuyos nombres aún no han sido autorizados para su publicación. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a las familias de que sus seres queridos han sido devueltos para ser enterrados", señaló un comunicado castrense, tras finalizar el proceso de identificación.

Con información de Confidencial