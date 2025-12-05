China acelera su despliegue 5G y supera los 4,7 millones de estaciones base en todo el país

China ha experimentado un crecimiento notable en su infraestructura de telecomunicaciones este año, impulsando una adopción masiva de la tecnología 5G.

Según datos del Ministerio de Industria y Tecnología Informática, a finales de octubre, el país contaba con aproximadamente 4,76 millones de estaciones base 5G operativas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esta cifra representa un aumento neto de 507.000 nuevas estaciones base desde finales de 2024, consolidando la red 5G como el 37\% del total de estaciones base móviles nacionales.

Cifras clave del crecimiento

El desempeño estable de la industria de las telecomunicaciones se traduce en un aumento constante de usuarios e ingresos:

Usuarios 5G: El número de usuarios de teléfonos móviles 5G superó los $1.180$ millones a finales de octubre. Esto marca un incremento neto de $170$ millones de usuarios en lo que va del año.

Penetración: La base de usuarios 5G ahora representa el $64,7\%$ de todos los usuarios de teléfonos móviles en China.

Ingresos: En los primeros diez meses del año, los ingresos por telecomunicaciones del país alcanzaron más de $1,46$ billones de yuanes (unos $207.000$ millones de dólares), con un aumento interanual del $0,9\%$.

El avance demuestra la constante inversión de China en nueva infraestructura digital.