China acelera su despliegue 5G y supera los 4,7 millones de estaciones base en todo el país
China profundizó este año su expansión tecnológica con un crecimiento sostenido en su infraestructura de telecomunicaciones, impulsando una adopción masiva de la red 5G a nivel nacional.El Mundo05/12/2025
China ha experimentado un crecimiento notable en su infraestructura de telecomunicaciones este año, impulsando una adopción masiva de la tecnología 5G.
Según datos del Ministerio de Industria y Tecnología Informática, a finales de octubre, el país contaba con aproximadamente 4,76 millones de estaciones base 5G operativas.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esta cifra representa un aumento neto de 507.000 nuevas estaciones base desde finales de 2024, consolidando la red 5G como el 37\% del total de estaciones base móviles nacionales.
Cifras clave del crecimiento
El desempeño estable de la industria de las telecomunicaciones se traduce en un aumento constante de usuarios e ingresos:
- Usuarios 5G: El número de usuarios de teléfonos móviles 5G superó los $1.180$ millones a finales de octubre. Esto marca un incremento neto de $170$ millones de usuarios en lo que va del año.
- Penetración: La base de usuarios 5G ahora representa el $64,7\%$ de todos los usuarios de teléfonos móviles en China.
- Ingresos: En los primeros diez meses del año, los ingresos por telecomunicaciones del país alcanzaron más de $1,46$ billones de yuanes (unos $207.000$ millones de dólares), con un aumento interanual del $0,9\%$.
El avance demuestra la constante inversión de China en nueva infraestructura digital.
El presidente ruso afirmó que algunas propuestas de Washington son “inaceptables” y endureció su postura territorial, mientras Trump impulsa su mayor iniciativa diplomática.
Las autoridades informaron que los cuerpos no presentan signos de violencia. Con estos nuevos casos, ya son 12 los fallecidos en 48 horas en la cárcel más violenta del país.
Un informe del inspector general reveló que Pete Hegseth compartió horarios y cantidad de aeronaves en operaciones sensibles mediante una red no autorizada, poniendo en riesgo a las tropas.
El juez Daniel Rafecas aprobó el envío a Brasil de cinco fugitivos sentenciados a entre 13 y 17 años por los ataques del 8 de enero de 2023. La decisión aún puede ser apelada ante la Corte Suprema.
El chavismo reestructuró su buró político con la vieja guardia y nuevos cuadros juveniles, en medio de amenazas de ataque estadounidense y máxima tensión interna.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.