Javier Milei recorrió Corrientes junto a Virginia Gallardo: “No aflojen"

En un acto que replicó el formato de sus mítines más conocidos, el Jefe de Estado se dirigió a los presentes utilizando un megáfono, con un mensaje claro para sus seguidores: "Les pido que no aflojen".

Política11/10/2025

G3A1Q9TXIAAOHri?format=jpg&name=small

El presidente Javier Milei continuó este sábado con su gira federal de campaña, y tras su paso por Chaco, estuvo en Corrientes para encabezar una recorrida de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por la candidata a diputada nacional, la exvedette Virginia Gallardo.

Luego de su breve discurso, el Presidente se subió a la caja de una camioneta desde donde saludó a la multitud, manteniendo el contacto directo con la gente en la provincia mesopotámica.

Esta visita a Corrientes se dio poco después de haber llevado a cabo una actividad muy similar en Chaco. La gira federal del mandatario se produce justo antes de su próximo viaje internacional a Estados Unidos, donde tiene previsto ser recibido por el presidente Donald Trump.

Con información de Noticias Argentinas

