Javier Milei recorrió Corrientes junto a Virginia Gallardo: “No aflojen"
Política11/10/2025
El presidente Javier Milei continuó este sábado con su gira federal de campaña, y tras su paso por Chaco, estuvo en Corrientes para encabezar una recorrida de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.
El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por la candidata a diputada nacional, la exvedette Virginia Gallardo.
En un acto que replicó el formato de sus mítines más conocidos, el Jefe de Estado se dirigió a los presentes utilizando un megáfono, con un mensaje claro para sus seguidores: "Les pido que no aflojen".
Luego de su breve discurso, el Presidente se subió a la caja de una camioneta desde donde saludó a la multitud, manteniendo el contacto directo con la gente en la provincia mesopotámica.
Esta visita a Corrientes se dio poco después de haber llevado a cabo una actividad muy similar en Chaco. La gira federal del mandatario se produce justo antes de su próximo viaje internacional a Estados Unidos, donde tiene previsto ser recibido por el presidente Donald Trump.
Malena Galmarini anunció que irá a la Corte tras la confirmación de Santilli como cabeza de lista
Malena Galmarini, referente del Frente Renovador, anunció que llevará el reclamo a la Corte Suprema tras la decisión judicial que modificó el orden de la lista de La Libertad Avanza y desplazó a Karen Reichardt.
Javier Milei compartió en sus redes sociales una tapa de diario que resultó ser burdamente adulterada. La foto no se corresponde con la edición original.
Durante una caravana en Resistencia, dos jóvenes de Villa Ángela le entregaron un obsequio a Javier Milei alusivo a Cristina Kirchner: "Es libertad o tobillera".
Día de la Lealtad: preparan caravana a casa de Cristina Kirchner a 80 años del 17 de octubrePolítica11/10/2025
Sectores del peronismo están organizando una caravana bajo el lema "Leales de Corazón" que culminará frente al domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner en Constitución.
Alberto Fernández destrozó a Javier Milei al llamarlo "idiota" por el swap de EE. UU.Política11/10/2025
El expresidente Alberto Fernández utilizó una publicación del escritor estadounidense Don Winslow para cuestionar duramente el swap de US$ 20 mil millones que el gobierno de Javier Milei recibió del Tesoro de EE. UU.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
Juventud Antoniana logró una remontada histórica y pasó a octavos
Con una actuación sólida y el aliento de su gente, Juventud Antoniana revirtió la serie ante Boca Unidos y se metió en los octavos de final del Torneo Federal A.
Calor extremo en la ciudad de Salta: hoy sábado la temperatura alcanzará los 34 grados
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada sofocante en la capital salteña, con cielo despejado, ráfagas intensas y sin probabilidad de lluvias. El domingo se espera un leve descenso térmico.
Hallan sin vida al excomisario Vicente Cordeyro
Se confirmó que cerca de las 9:30 horas en el cerro Elefante de San Lorenzo fue hallado el cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro. La zona ya fue cercada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
Durand a Orozco: "No haga política con la desgracia; hay que tener límites"
El intendente de Salta, Emiliano Durand, publicó un video en redes luego del hallazgo del cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro, en San Lorenzo.