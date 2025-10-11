Calor extremo en la ciudad de Salta: hoy sábado la temperatura alcanzará los 34 grados

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada sofocante en la capital salteña, con cielo despejado, ráfagas intensas y sin probabilidad de lluvias. El domingo se espera un leve descenso térmico.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que hoy sábado 11 de octubre la ciudad de Salta atravesará una jornada de calor extremo, con una temperatura máxima prevista de 34 grados y una mínima de 9. El cielo permanecerá despejado durante todo el día y no se esperan precipitaciones.

El organismo nacional detalló que el viento sopla desde el sector norte con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde y la noche.

Para mañana domingo 12 se prevé un cambio en las condiciones: la temperatura máxima descenderá a 26 grados, con una mínima de 12. El cielo estará parcialmente nublado y el viento rotará al sector sur, con menor intensidad.

El SMN no emite alertas meteorológicas para la capital provincial, aunque recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado ante las altas temperaturas registradas durante la jornada.

