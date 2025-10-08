El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se pronunció tras las denuncias del diputado Facundo Manes, quien aseguró haber recibido amenazas dentro del Congreso.
El Gobierno apelará el fallo que impide a Santilli encabezar la boleta de LLA
Tras el rechazo de la Justicia electoral al reemplazo de José Luis Espert, Nación busca presentar el recurso ante la Cámara Nacional Electoral para que el diputado del PRO lidere la lista en Buenos Aires.Política08/10/2025
El Gobierno apelará el fallo de la Justicia que rechaza el pedido para que Diego Santilli encabece la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la baja de José Luis Espert. Según pudo saber TN, los equipos técnicos del oficialismo ya están trabajando para realizar una presentación ante la Cámara Nacional Electoral.
“Vamos a apelar aunque sabemos que estamos con los tiempos jugados”, expresan en Nación. En el Ejecutivo insisten en que la actriz Karen Reichardt -que secundaba al economista en la boleta- no encabece la lista. Ya hubo una evaluación interna en la mesa política sobre bajar su postulación.
El juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, declaró inconstitucional la aplicación del artículo 7 del decreto 171/19, que fue utilizado por los apoderados de LLA para solicitar el reemplazo del primer candidato titular de la lista. “No hacer lugar a los corrimientos solicitados por la alianza La Libertad Avanza, y adecuar la lista de candidatos a Diputados Nacionales”, expresa el documento.
El articulado -que Nación utilizará también en la apelación- establece que “cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias o de las elecciones generales, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista".
La fiscal electoral de La Plata, Laura Roteta, dictaminó ayer en contra del pedido de La Libertad Avanza y argumentó que hacer lugar al reclamo de LLA habría significado desconocer el objetivo de la paridad de género y sus normas, que buscan revertir situaciones de desigualdad estructural de las mujeres en la participación política.
Ramos Padilla aceptó en la misma resolución la renuncia de Espert a la candidatura, que decidió bajar a raíz de la denuncia por sus vínculos con el empresario Fred Machado, que fue acusado por narcotráfico. La Casa Rosada confirmó ayer que avalará la decisión de la Corte Suprema de autorizar la extradición a los Estados Unidos.
El Gobierno rediseña la campaña en el territorio bonaerense y apunta a Santilli acompañe a Milei a todas las actividades posibles. Nación busca también acercarse a intendentes dialoguistas que quedaron afuera del armado de La Libertad Avanza. Es por eso que Javier Milei tiene previsto viajar a San Nicolás después de su viaje a los Estados Unidos.
El presidente quiere realizar un acercamiento con el espacio de los hermanos Manuel y Santiago Passaglia -actual intendente-, que logró un 24% en las elecciones legislativas. En la Casa Rosada reconocen que -según las últimas encuestas que recibieron- están a más de quince puntos abajo del kirchnerismo en el territorio bonaerense y buscan acortar la diferencia a siete.
Con información de TN
