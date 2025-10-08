El Gobierno bonaerense activa recompensa para dar con los Sauco, prófugos por abuso sexual

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires oficializó este miércoles la oferta de una recompensa de entre $2 millones y $3 millones para quienes aporten información certera que permita localizar y detener a Eduardo Esteban Sauco y Alan Emmanuel Sauco, ambos condenados por abuso sexual con acceso carnal reiterado y doblemente agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial bonaerense bajo el número 2000-MSGP-2025, fue dictada en el marco de la Causa N° 1455/2019, que tramita ante el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, a cargo de la jueza María Mercedes Rico. La magistrada solicitó la inclusión del caso en el Programa Especial de Recompensas ante la imposibilidad de dar con los prófugos, quienes incumplieron reiteradamente la obligación de presentarse mensualmente ante el Tribunal.

De acuerdo con la resolución firmada por el ministro Eduardo Javier Alonso, el monto será determinado según el mérito de la información aportada y se distribuirá únicamente entre quienes se presenten ante las autoridades competentes, pudiendo hacerlo con reserva de identidad.

Las personas interesadas podrán suministrar datos ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la provincia, ante el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Bahía Blanca (Estomba 34, tercer piso, Bahía Blanca; correo electrónico [email protected]; teléfono 0291 400-9600 interno 32326), o en la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas (calle 2 entre 51 y 53, oficina 118, La Plata; correo [email protected]; teléfono 0221 429-3015, de lunes a viernes de 8 a 18).

Según detalla el anexo de la resolución, Eduardo Esteban Sauco, de 62 años, fue condenado a 15 años de prisión, mientras que su hijo, Alan Emmanuel Sauco, de 34 años, recibió una pena de 26 años por el mismo delito. Ambos tienen órdenes de captura vigentes emitidas por el Tribunal bahiense.

El Ministerio de Seguridad solicitó además al Ministerio de Comunicación Pública la difusión masiva del ofrecimiento de recompensa a nivel nacional y local, en las áreas donde podrían encontrarse los prófugos. La cartera provincial garantizó la estricta reserva de identidad de quienes aporten información que contribuya a la detención de los condenados.

