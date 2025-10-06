Estará disponible siempre por la mañana, los que asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y otras gestiones.
Estafas en nombre de EDESA: alertan por fraudes a través de WhatsApp y redes sociales
EDESA S.A. emitió una advertencia ante intentos de estafa que circulan en nombre de la empresa a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.Salta06/10/2025Ivana Chañi
La Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA S.A.) advirtió sobre nuevos intentos de estafa en los que personas se hacen pasar por gestores comerciales para engañar a los usuarios mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos.
La compañía aclaró que no realiza llamados solicitando datos personales ni ofrece reprogramaciones de cortes programados, descuentos promocionales o beneficios para jubilados y pensionados a cambio de pagos. Además, recordó que no comparte códigos por servicios de mensajería ni solicita transferencias a nombre de terceros.
EDESA señaló que su único canal oficial de WhatsApp es el 3875 49-2222, identificado con la tilde verde junto al nombre de la empresa. También reiteró que solo solicita el Número de Identificación del Suministro (NIS) a través de sus canales habilitados.
La distribuidora recomendó no compartir información confidencial como claves personales, números de tarjetas o códigos enviados al celular, y destacó que los operarios no tienen autorización para ingresar a domicilios particulares.
Los canales oficiales son el Call Center 0800-777-33372, la App Mi EDESA, el correo [email protected], la Oficina Virtual y las redes sociales verificadas de la empresa.
Desde EDESA reiteraron el llamado a la precaución y recordaron: “Juntos nos cuidamos de las estafas”.
Asesoramiento en Salta: este martes, operativo por pensiones de discapacidad suspendidasSalta06/10/2025
La Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad de Salta realizará un operativo de asesoramiento para personas con las pensiones suspendidas.
“No nos podemos atornillar a un lugar”, afirmó Chalabe sobre la jubilación de Serrudo
El jefe de Gabinete defendió la decisión de oficializar el retiro del histórico dirigente sindical para dar paso a la renovación de la administración municipal. “Esto no tiene ningún carácter de persecución política” sostuvo.
Salta intensifica la vacunación antirrábica en la frontera con Bolivia
No se registraron casos de rabia canina en la provincia en lo que va del 2025. Destacan el trabajo conjunto con municipios fronterizos y la disponibilidad de vacunas.
Aumentan los casos de leishmaniasis canina en el norte de Salta: ya superan los del año pasado
El jefe del Programa de Zoonosis de la provincia, Nicolás Ruiz, confirmó que la enfermedad parasitaria avanza especialmente en el departamento San Martín.
Salta bajo alerta por ráfagas de hasta 90 km/h este 6 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por vientos intensos en distintas localidades de Salta este 6 de octubre, con ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Petro acusa a Estados Unidos de "asesinato" por matar con un misil a tripulantes de una lanchaEl Mundo05/10/2025
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.
Un domingo a puro sabor salteño en el Festival de la Comida Regional de Castañares
El tradicional encuentro organizado por la Fundación Sentimiento cumple 22 años y reúne a puesteros de toda la ciudad con lo mejor de la gastronomía salteña.