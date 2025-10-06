Estafas en nombre de EDESA: alertan por fraudes a través de WhatsApp y redes sociales

EDESA S.A. emitió una advertencia ante intentos de estafa que circulan en nombre de la empresa a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.

Salta06/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA S.A.) advirtió sobre nuevos intentos de estafa en los que personas se hacen pasar por gestores comerciales para engañar a los usuarios mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos.

La compañía aclaró que no realiza llamados solicitando datos personales ni ofrece reprogramaciones de cortes programados, descuentos promocionales o beneficios para jubilados y pensionados a cambio de pagos. Además, recordó que no comparte códigos por servicios de mensajería ni solicita transferencias a nombre de terceros.

EDESA señaló que su único canal oficial de WhatsApp es el 3875 49-2222, identificado con la tilde verde junto al nombre de la empresa. También reiteró que solo solicita el Número de Identificación del Suministro (NIS) a través de sus canales habilitados.

La distribuidora recomendó no compartir información confidencial como claves personales, números de tarjetas o códigos enviados al celular, y destacó que los operarios no tienen autorización para ingresar a domicilios particulares.

Los canales oficiales son el Call Center 0800-777-33372, la App Mi EDESA, el correo [email protected], la Oficina Virtual y las redes sociales verificadas de la empresa.

Desde EDESA reiteraron el llamado a la precaución y recordaron: “Juntos nos cuidamos de las estafas”.

