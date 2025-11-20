Sanción definitiva a la Ley de Ministerios de Salta

La Cámara de Senadores salteña aprobó, en definitiva, la Ley de Ministerios enviada a la Legislatura por el gobierno provincial.

“Es la herramienta fundamental de diseño institucional con la que cuenta el Ejecutivo; permite al gobernador organizar su gabinete para darle respuestas rápida a las ciudadanías”, indicó Javier Mónico, senador por Rosario de la Frontera, al momento de informar sobre la iniciativa.

Explicó que el proyecto actualiza la estructura de Ministerios, estableciendo que el gobernador será asistido por un Jefe de Gabinete, 8 Ministros y un Secretario General de la Gobernación.

Así las cosas, continuó el legislador, los Ministerios serán: Gobierno y Justicia, Economía y Servicios Públicos, Desarrollo Social, Educación y Cultura, Salud, Producción y Minería, Turismo y Deportes, y Seguridad.

“El Jefe del Gabinete tendrá herramientas ejecutivas fundamentales como la centralización de obras públicas; él será el que coordinará la construcción de escuelas y hospitales con los Ministros de las áreas respectivas”, precisó Mónico, y añadió que el funcionario abordará también políticas de vivienda, además de atender las relaciones con los Municipios.

“Esta nueva estructura dota al Poder Ejecutivo de la agilidad necesaria para gobernar los tiempos actuales. Permitirá al gobernador poner en marcha – plenamente – su plan de gobierno”, finalizó el senador.