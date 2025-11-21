SAETA funciona con cronograma de domingo durante el feriado largo

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.Salta21/11/2025
Este viernes 21 y el lunes 24 de noviembre en que se cumplirá el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, los servicios de SAETA trabajarán con un diagrama horario típico de día domingo.
En ambas jornadas los usuarios podrán seguir la ubicación de los coches a través de SAETA APP que permite observar en tiempo real la localización de las unidades dentro del mapa de su recorrido. SAETA APP puede descargarse gratuitamente desde Google Play para celulares con sistema Android.
Cabe recordar que este fin de semana largo se cumple al haberse trasladado para el lunes 24 el feriado por el Día de la Soberanía Nacional , una fecha que conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado ocurrida el 20 de noviembre de 1845; y al que se suma la disposición para mañana viernes de Día no laborable con fines turísticos.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La Cámara de Senadores salteña dio sanción definitiva al proyecto de ley que declara patrimonio cultural inmaterial a esta actividad. Salta es una plaza reconocida en la materia.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.