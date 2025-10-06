San Lorenzo se sumó a CASTRALAT 2025, la castración masiva más grande de América Latina

La Municipalidad de San Lorenzo se sumó a CASTRALAT 2025, una jornada continental de castraciones simultáneas en la que participaron diversos países de Latinoamérica.

El viernes pasado, el equipo municipal de la Dirección de Zoonosis se adhirió a la iniciativa a nivel continental a través de la cual se realizan intervenciones de castración a perros y gatos de manera masiva y simultánea, en la que participaron municipios, equipos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo central fue visibilizar y enfrentar la problemática de la sobrepoblación canina y felina, promoviendo el bienestar animal y el enfoque de “Una Salud” impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que integra la salud humana, animal y ambiental.

De esta manera, la Municipalidad de San Lorenzo decidió sumarse a este evento internacional, reafirmando su compromiso de trabajo y responsabilidad compartida en una misma causa regional.