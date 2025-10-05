Juventud Antoniana perdió ante Boca Unidos y definirá la Reválida en Salta

Derrota de Central Norte en la despedida de 'Sacha' Magno
Central Norte perdió 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto en la última fecha de la Primera Nacional, cerrando una campaña con resultados irregulares.
Juventud Antoniana perdió 2-0 en Corrientes ante Boca Unidos en el partido de ida por la Reválida del Federal A.Deportes05/10/2025Ivana Chañi
Juventud Antoniana perdió por 2 a 0 ante Boca Unidos de Corrientes. El encuentro se disputó este domingo 5 de octubre en el estadio "Leoncio Benítez", por el partido de ida de la Reválida del Federal A.
Los dos tantos del elenco correntino fueron convertidos por Edgar Darío Villán, quien definió el resultado.
Con esta derrota, Juventud Antoniana regresó a Salta con una desventaja de dos goles, lo que obligó al equipo a preparar un partido inteligente para la vuelta.
El partido de vuelta se disputará el próximo domingo 12 de octubre, desde las 11 horas, en el estadio "Padre Ernesto Martearena".
El piloto argentino, que partió desde el puesto 16, logro colocarse 13°.
El piloto argentino Franco Colapinto se mostró decepcionado por el rendimiento de su equipo, Alpine, tras el Gran Premio de Singapur, al asegurar que el monoplaza va "muy despacio".
Con varias bajas significativas, el "Muñeco" baraja alternativas para reemplazar a Salas y buscar la mejor fórmula para afrontar el Torneo Clausura.
La "Albiceleste" se clasificó invicta y con puntaje perfecto tras ganarle 1-0 a la "Azzurra" por el último partido del Grupo D.
El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 16º del Gran Premio de Singapur, manteniendo su lugar de inicio y superando a su compañero de equipo, Pierre Gasly.
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
La Policía de Salta y equipos de rescate trabajaron anoche en el auxilio de una mujer de 24 años que sufrió una descompensación en Laguna Seca, Quebrada de San Lorenzo, luego de un alerta al Sistema de Emergencias 911.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.