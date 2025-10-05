Juventud Antoniana perdió ante Boca Unidos y definirá la Reválida en Salta

Juventud Antoniana perdió por 2 a 0 ante Boca Unidos de Corrientes. El encuentro se disputó este domingo 5 de octubre en el estadio "Leoncio Benítez", por el partido de ida de la Reválida del Federal A.

Los dos tantos del elenco correntino fueron convertidos por Edgar Darío Villán, quien definió el resultado.

Con esta derrota, Juventud Antoniana regresó a Salta con una desventaja de dos goles, lo que obligó al equipo a preparar un partido inteligente para la vuelta.

El partido de vuelta se disputará el próximo domingo 12 de octubre, desde las 11 horas, en el estadio "Padre Ernesto Martearena".