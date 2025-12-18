“Qué lindo es ser argentino": los campeones del mundo recuerdan un nuevo aniversario del título mundial

Argentina se consagró campeón del mundo por tercera vez en su historia el 18 de diciembre de 2022 y, tres años más tarde, muchos de los jugadores presentes en Catar -con Lionel Messi a la cabeza- aprovecharon la ocasión para recordar una de las gestas más grandes del deporte nacional.

En primer lugar, Messi, capitán de la Albiceleste y mejor jugador de aquel Mundial, escribió: “Tres años de las tres estrellas (con los emojis)”, acompañado de la foto levantando el trofeo que posteó aún en territorio catarí.

Luego, sumaron sus mensajes la mayoría de los jugadores que saborearon la gloria en Medio Oriente. Ángel Di María, autor del segundo gol en la final ante Francia, compartió en su historia un video de la Asociación del Fútbol Argentino y agregó: “Qué lindo es ser argentino. Feliz aniversario”.

Rodrigo de Paul, mediocampista de Inter Miami, comentó: “Todo valió la pena, a tres años de aquel día”. En sintonía, Leandro Paredes publicó: “Hace 3 años y para toda la vida”. Finalmente, Nicolás Otamendi, zaguero de Benfica, concluyó: “Hace 3 años tocábamos el cielo con las manos”.

Por otra parte, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, piezas fundamentales para Lionel Scaloni, publicaron fotos alusivas a la tercera Copa del Mundo que obtuvo la Argentina, detrás de las conquistas de 1978 y 1986.

