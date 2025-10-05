Rescate en la Quebrada de San Lorenzo: mujer se descompensó

La Policía de Salta y equipos de rescate trabajaron anoche en el auxilio de una mujer de 24 años que sufrió una descompensación en Laguna Seca, Quebrada de San Lorenzo, luego de un alerta al Sistema de Emergencias 911.

Policiales05/10/2025

rescate san lorenzo

La Policía de Salta luego de un pedido de auxilio al Sistema de Emergencias 911 trabajó en el rescate de una mujer mayor de edad que se encontraba junto a dos acompañantes en Laguna Seca, Quebrada de San Lorenzo. La mujer de 24 años, sufrió una descompensación en el lugar.

De inmediato la joven fue auxiliada y trasladada por rescatistas del Grupo Operativo de Rescate en Altura de la Policía, junto a Bomberos Voluntarios, el Grupo Amigos de la Montaña y un guía de la zona.

Finalmente, en la base del cerro fue asistida por personal de salud, sin necesidad de traslado hospitalario.

