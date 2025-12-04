Oficializaron tres cambios en el gabinete municipal

Corte total en la RN 51 por deslizamiento de sedimentos y rocas
Vialidad Nacional dispuso el corte total en la Ruta Nacional 51 por deslizamiento de material en el kilómetro 85, tras lluvias intensas en la zona de El Alfarcito.
El abogado Nicolás Martorell asumió al frente de la Secretaría de Gobierno municipal y Agustina Agolio presidirá las áreas de Turismo, Deportes y Cultura bajo una sola secretaría. Asimismo, Gonzalo Corral juró como nuevo coordinador de la Agencia Cultura Activa.Salta04/12/2025
El intendente Emiliano Durand tomó juramento esta tarde a los nuevos miembros del gabinete con el objetivo de optimizar la estructura municipal y dinamizar la gestión. Los cambios, que se producen tras la reciente aprobación del presupuesto municipal, buscan una mayor eficiencia administrativa y una alineación de los equipos con los desafíos futuros de la ciudad.
Entre los cambios principales se destaca la incorporación de Nicolás Martorell como secretario de Gobierno. Martorell es abogado especializado en derecho previsional, periodista y máster en Consultoría Ejecutiva y Coaching por la Universidad de Salamanca, España.
“Conozco a Emiliano, su capacidad de trabajo y lo que quiere para Salta. Ahora me toca acompañarlo desde la gestión en estos desafíos que tenemos por delante. Voy a estar en los barrios, acompañando y trabajando cerca de la gente”, expresó Martorell tras asumir.
La Dra. Agustina Agolio asumirá la conducción de la nueva Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, que integrará en una misma estructura a estas tres áreas con el propósito de optimizar recursos y mejorar la articulación entre equipos.
“La gestión inicia una nueva etapa en la que necesitamos potenciar y articular áreas estratégicas como Turismo, Deporte y Cultura. Estas tres áreas deben trabajar de manera coordinada y bajo una misma mirada para lograr acciones de mayor impacto. Este ordenamiento también nos va a permitir ser más eficientes y reducir muchos costos operativos”, expresó.
En tanto, Gonzalo Corral -quien terminó su periodo como concejal en noviembre- juró como coordinador de la Agencia Cultura Activa, en reemplazo de Ariana Benavidez, a quien el intendente agradeció por su labor.
“Esperamos aportar dinamismo e ingenio. Trataremos de llevar la cultura, como una de las mejores herramientas que tenemos para acercar a los vecinos, de los barrios hacia el centro”, señaló Corral.
La reestructuración contempla también que la Escuela de Emprendedores y los Centros Integradores Comunitarios (CIC) pasarán a depender de la Secretaría de Gobierno. Con estos cambios, el intendente Emiliano Durand busca consolidar un gabinete más dinámico, eficiente y acorde a las necesidades de la ciudad en su segunda etapa de gestión.
