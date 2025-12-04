Oficializaron tres cambios en el gabinete municipal

El abogado Nicolás Martorell asumió al frente de la Secretaría de Gobierno municipal y Agustina Agolio presidirá las áreas de Turismo, Deportes y Cultura bajo una sola secretaría. Asimismo, Gonzalo Corral juró como nuevo coordinador de la Agencia Cultura Activa.

Salta04/12/2025

Gabinete Muni

El intendente Emiliano Durand tomó juramento esta tarde a los nuevos miembros del gabinete con el objetivo de optimizar la estructura municipal y dinamizar la gestión. Los cambios, que se producen tras la reciente aprobación del presupuesto municipal, buscan una mayor eficiencia administrativa y una alineación de los equipos con los desafíos futuros de la ciudad.

agustinaagolioEmiliano Durand cambia y achica el Gabinete en la Municipalidad

Entre los cambios principales se destaca la incorporación de Nicolás Martorell como secretario de Gobierno. Martorell es abogado especializado en derecho previsional, periodista y máster en Consultoría Ejecutiva y Coaching por la Universidad de Salamanca, España.

“Conozco a Emiliano, su capacidad de trabajo y lo que quiere para Salta. Ahora me toca acompañarlo desde la gestión en estos desafíos que tenemos por delante. Voy a estar en los barrios, acompañando y trabajando cerca de la gente”, expresó Martorell tras asumir.

La Dra. Agustina Agolio asumirá la conducción de la nueva Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, que integrará en una misma estructura a estas tres áreas con el propósito de optimizar recursos y mejorar la articulación entre equipos.

“La gestión inicia una nueva etapa en la que necesitamos potenciar y articular áreas estratégicas como Turismo, Deporte y Cultura. Estas tres áreas deben trabajar de manera coordinada y bajo una misma mirada para lograr acciones de mayor impacto. Este ordenamiento también nos va a permitir ser más eficientes y reducir muchos costos operativos”, expresó.

En tanto, Gonzalo Corral -quien terminó su periodo como concejal en noviembre- juró como coordinador de la Agencia Cultura Activa, en reemplazo de Ariana Benavidez, a quien el intendente agradeció por su labor. 

“Esperamos aportar dinamismo e ingenio. Trataremos de llevar la cultura, como una de las mejores herramientas que tenemos para acercar a los vecinos, de los barrios hacia el centro”, señaló Corral.

La reestructuración contempla también que la Escuela de Emprendedores y los Centros Integradores Comunitarios (CIC) pasarán a depender de la Secretaría de Gobierno. Con estos cambios, el intendente Emiliano Durand busca consolidar un gabinete más dinámico, eficiente y acorde a las necesidades de la ciudad en su segunda etapa de gestión.

