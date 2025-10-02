"Somos los quintos docentes peores pagados del país” aseguró Cervera

Las compras en Temu y Shein golpearon el comercio en Salta
Los consumidores priorizan precios y conveniencia de plataformas extranjeras, mientras que comercios locales enfrentan caída de ventas y desafíos para mantenerse competitivos.
De cara a una nueva negociación paritaria, la secretaria general de Sitepsa sostuvo que para recomponer el poder adquisitivo necesitan una actualización superior al 41%.Salta02/10/2025Agustina Tolaba
La secretaria general del sindicato SITePSa, Victoria Cervera, confirmó que la próxima reunión paritaria se realizará el 16 de octubre, en el marco del acuerdo previo con algunos sectores. La dirigente sindical alertó por Aries sobre la grave situación económica que atraviesan los docentes de la provincia, cuya pérdida de poder adquisitivo supera el 30%, según un informe del economista Alejandro Morduchowiczm, donde cruza datos de INDEC y de la Secretaría de Educación.
“Para recomponer el poder adquisitivo que teníamos en junio de 2023, necesitaríamos una actualización salarial superior al 41%”, explicó Cervera. Además, señaló que la provincia de Salta ocupa el quinto lugar entre las jurisdicciones con los salarios docentes más bajos, lejos de las cifras que suelen mostrar las autoridades gubernamentales en sus informes, “somos los peores pagados, no los primeros, como suele decir el gobierno en sus filminas en cada una de las paritarias” sostuvo.
La sindicalista criticó los descuentos aplicados a quienes participaron de medidas de fuerza, que llegan a más de 50.000 pesos diarios para docentes con 10 años de antigüedad. “Estamos frente a una situación terrible que diezmó la economía de muchos trabajadores y demuestra una actitud autoritaria del Gobierno”, expresó.
Cervera destacó que, pese a los descuentos, la lucha por recomponer los salarios y garantizar derechos seguirá en pie y será uno de los puntos centrales a tratar en la reunión de paritarias del 16 de octubre.
