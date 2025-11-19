Buscan frenar a los “trapitos” en Salta: arresto y multas severas

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
El intendente Emiliano Durand y el senador Gustavo Carrizo propusieron reformar el Código Contravencional para aplicar hasta 40 días de arresto a quienes cobren estacionamiento o limpieza de autos sin autorización.Salta19/11/2025Ivana Chañi
El intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, y el senador provincial por Capital, Gustavo Carrizo, presentaron un proyecto de reforma del Código Contravencional destinado a endurecer las sanciones contra quienes cobran estacionamiento o exigen pagos indebidos en la vía pública, conocidos popularmente como “trapitos”.
Durand sostuvo que la iniciativa surge por el reclamo permanente de los vecinos:
“Hay coacciones, pedidos de dinero, amenazas de daños y situaciones de inseguridad, especialmente de noche o cuando hay espectáculos. Esto tiene que terminar.”
El proyecto contempla arresto de hasta 40 días, con la posibilidad de duplicar la sanción cuando haya reincidencia o agravantes, como el caso de mujeres que son abordadas solas o situaciones en horarios de eventos masivos. Las penas serían efectivas y no conmutables por multas.
Carrizo destacó que actualmente la policía y la justicia “tienen herramientas limitadas”, por lo que la reforma permitiría actuar con mayor eficacia. “Hay conductas que exceden la tolerancia y afectan la convivencia, el orden público y la seguridad”, afirmó.
Ambos insistieron en que el endurecimiento de sanciones también es clave para la actividad turística y la vida cotidiana en la ciudad. “Necesitamos reglas claras para garantizar convivencia urbana y proteger a los vecinos”, dijeron.
Durand pidió al resto de los legisladores apoyar la iniciativa para que la reforma pueda ser sancionada: “Es una oportunidad de resolver un problema que afecta a toda la comunidad”.
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.