Buscan frenar a los “trapitos” en Salta: arresto y multas severas

El intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, y el senador provincial por Capital, Gustavo Carrizo, presentaron un proyecto de reforma del Código Contravencional destinado a endurecer las sanciones contra quienes cobran estacionamiento o exigen pagos indebidos en la vía pública, conocidos popularmente como “trapitos”.

Durand sostuvo que la iniciativa surge por el reclamo permanente de los vecinos:

“Hay coacciones, pedidos de dinero, amenazas de daños y situaciones de inseguridad, especialmente de noche o cuando hay espectáculos. Esto tiene que terminar.”

El proyecto contempla arresto de hasta 40 días, con la posibilidad de duplicar la sanción cuando haya reincidencia o agravantes, como el caso de mujeres que son abordadas solas o situaciones en horarios de eventos masivos. Las penas serían efectivas y no conmutables por multas.

Carrizo destacó que actualmente la policía y la justicia “tienen herramientas limitadas”, por lo que la reforma permitiría actuar con mayor eficacia. “Hay conductas que exceden la tolerancia y afectan la convivencia, el orden público y la seguridad”, afirmó.

Ambos insistieron en que el endurecimiento de sanciones también es clave para la actividad turística y la vida cotidiana en la ciudad. “Necesitamos reglas claras para garantizar convivencia urbana y proteger a los vecinos”, dijeron.

Durand pidió al resto de los legisladores apoyar la iniciativa para que la reforma pueda ser sancionada: “Es una oportunidad de resolver un problema que afecta a toda la comunidad”.