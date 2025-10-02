Por los descuentos, Sitepsa diagramó un “fondo huelga” para docentes afectados

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITePSa) informó que habilitó un fondo interno para ayudar económicamente a los docentes que recibieron descuentos significativos por adherir a medidas de fuerza provinciales. Por Aries, Victoria Cervera, secretaria general del gremio, explicó que la medida busca mitigar el impacto económico que sufrieron muchos trabajadores.

“Se separó una partida importante de los aportes que los afiliados hacen normalmente para ayudar a los docentes afectados, sin que se requiera ningún aporte extra. Reconocemos hasta el 50% de lo que se les descontó”, afirmó Cervera.

La dirigente precisó que el beneficio se aplica a quienes presenten la solicitud correspondiente junto con el recibo de sueldo en el que figuren los descuentos.

Cervera aclaró que los recursos provienen de la administración de los aportes mensuales de los afiliados y enfatizó que la medida ya está en funcionamiento. “En esta circunstancia, devolvemos a los afiliados los fondos que administramos para ayudarlos en un momento de crisis”, señaló.

Actualmente, SITePSa cuenta con aproximadamente 1.400 afiliados, quienes podrán acceder al beneficio según las condiciones establecidas por el gremio.