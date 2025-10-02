Por los descuentos, Sitepsa diagramó un “fondo huelga” para docentes afectados

Las compras en Temu y Shein golpearon el comercio en Salta
Los consumidores priorizan precios y conveniencia de plataformas extranjeras, mientras que comercios locales enfrentan caída de ventas y desafíos para mantenerse competitivos.
El sindicato destinará parte de los aportes habituales de los afiliados para compensar hasta el 50% de los descuentos sufridos por quienes participaron en medidas de fuerza.Salta02/10/2025Agustina Tolaba
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITePSa) informó que habilitó un fondo interno para ayudar económicamente a los docentes que recibieron descuentos significativos por adherir a medidas de fuerza provinciales. Por Aries, Victoria Cervera, secretaria general del gremio, explicó que la medida busca mitigar el impacto económico que sufrieron muchos trabajadores.
“Se separó una partida importante de los aportes que los afiliados hacen normalmente para ayudar a los docentes afectados, sin que se requiera ningún aporte extra. Reconocemos hasta el 50% de lo que se les descontó”, afirmó Cervera.
La dirigente precisó que el beneficio se aplica a quienes presenten la solicitud correspondiente junto con el recibo de sueldo en el que figuren los descuentos.
Cervera aclaró que los recursos provienen de la administración de los aportes mensuales de los afiliados y enfatizó que la medida ya está en funcionamiento. “En esta circunstancia, devolvemos a los afiliados los fondos que administramos para ayudarlos en un momento de crisis”, señaló.
Actualmente, SITePSa cuenta con aproximadamente 1.400 afiliados, quienes podrán acceder al beneficio según las condiciones establecidas por el gremio.
Los consumidores priorizan precios y conveniencia de plataformas extranjeras, mientras que comercios locales enfrentan caída de ventas y desafíos para mantenerse competitivos.
El presidente de la institución sostuvo que además de aumentos, se necesitan condiciones laborales dignas, formación especializada y servicios adecuados para que los médicos trabajen en el interior provincial.
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
De cara a una nueva negociación paritaria, la secretaria general de Sitepsa sostuvo que para recomponer el poder adquisitivo necesitan una actualización superior al 41%.
Los padres mantienen el reclamo tras las denuncias de acoso, bullying y presuntas irregularidades administrativas. Se desplazó a la directora de la institución.
La actualización se basa en índices inflacionarios y respeta la normativa vigente para evitar impactos excesivos en los usuarios.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
En un audio durante la presentación de “Primero la Patria”, la expresidenta vinculó a José Luis Espert con el narcotráfico y acusó a la Corte Suprema de “proteger a un narcotraficante”.
Cristian Gerardo Alexis Roa, de 37 años, fue encontrado por la policía tras dos días sin responder llamados. Investigan si se trató de un suicidio o un homicidio.
Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.
Durante el encuentro, se abordó la agenda regulatoria de biocombustibles, la posición de la Liga Bioenergética y las inversiones de la empresa que genera más de 5.000 puestos de trabajos directos e indirectos en la zona de Orán.