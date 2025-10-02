Escuela Delfín Leguizamón: Alumnos regresan a clases en medio de denuncias sin resolver

Padres de la escuela Delfín Leguizamón, en el Barrio Boulogne Sur Mer de la zona sudeste de Salta, se manifestaron públicamente esta semana ante una serie de denuncias sobre acoso sexual, abuso y bullying cometidos por un estudiante contra sus hijos y otros alumnos del establecimiento.

Según relataron, los episodios fueron reportados en reiteradas oportunidades a la dirección de la escuela, pero aseguran que no se tomaron medidas efectivas, lo que los llevó a hacer pública la situación. Tras la denuncia, el Ministerio de Educación intervino y dispuso el desplazamiento de la directora del colegio, con la intención de designar nuevas autoridades.

A pesar de esta medida, los padres sostienen que la funcionaria sigue ejerciendo funciones desde su domicilio bajo licencia médica, lo que mantiene el malestar en la comunidad educativa. “No estamos de acuerdo con su manejo del establecimiento. Los chicos deben volver a clase, pero exigimos que la escuela sea dirigida por personas competentes”, señaló por Aries María Herrera, madre de un estudiante.

Herrera agregó que existen pruebas documentales de las denuncias, incluyendo audios, chats y actas que, según los padres, han desaparecido o no se encuentran debidamente registradas. Además, anunciaron que presentaron una denuncia penal contra los directivos de la escuela y los supervisores del área educativa.

A pesar de la controversia, los estudiantes retomaron las clases esta semana, mientras los padres esperan que el Ministerio de Educación establezca medidas claras y efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de los alumnos.