Gauffin adelantó que no rechazará el proyecto de Presupuesto 2026, pero insistió en mayor control

En la tarde de este lunes se concretó la primera reunión entre legisladores y representantes docentes para analizar los cambios en el Estatuto que se pretenden llevar adelante mediante un proyecto en la Cámara.
Este martes, la Cámara de Diputados de Salta debatirá en el recinto el proyecto del Presupuesto General de la Provincia - Ejercicio 2026.
En diálogo con ‘Hablemos de Política’ por Aries, el diputado José Gauffin analizó el monto global del presupuesto, proyectado en 3.877.000 millones de pesos, y lo comparó con el presupuesto vigente, advirtiendo “un año con menos plata”.
“Si uno hace una actualización, vemos que se actualizó el monto del presupuesto en 24,5%. Si uno mira la inflación proyectada para el fin de año, esta va a rondarle el 30%, claramente el primer dato indicativo es que el año que viene, va a ser un año de menos plata”, expresó.
Gauffin adelantó que incorporará observaciones en un dictamen de minoría, especialmente sobre la política de “altas por bajas” en el personal estatal. Criticó que el criterio se aplique de manera uniforme y sostuvo que debería limitarse solo a áreas críticas de salud, educación y seguridad.
Finalmente, el legislador resaltó la importancia de contar con la Ley de Presupuesto y adelantó que no rechazará el proyecto.
“Yo no voy a rechazar el Presupuesto, pero sí le voy a marcar todas las falencias que tiene y todo lo que hace en función de una mayor calidad de gestión y mayor calidad en el control, que no se hace. Es importante tener una ley de presupuesto, es como una hoja de ruta”, cerró.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli recibieron esta mañana en Casa Rosada a Leandro Zdero, el gobernador de Chaco, y a Alberto Weretilneck, de Río Negro, en el marco de las visitas de este lunes.
“Una ley nefasta que ha impedido el desarrollo minero”, dijo el senador Francisco Paoltroni sobre la Ley de Glaciares para confirmar que él, oriundo de Formosa y productor ganadero, acompañará la iniciativa anticipada por el presidente.
El PJ participará del debate por la reforma laboral, pero presentará su propia propuestaPolítica17/11/2025
El Gobierno busca acelerar el tratamiento de varias reformas -en especial a partir del próximo Congreso- y en la oposición ya se preparan para dar la discusión. El peronismo ya trabaja en una iniciativa propia en materia de reforma laboral.
Bullrich denunció al jefe ATE por “amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática”Política17/11/2025
La ministra de Seguridad hizo una presentación judicial luego de que Rodolfo Aguiar afirmó que su trabajo es “provocar la crisis de este gobierno”; el miércoles, el sindicato estatal hará una huelga contra la reforma laboral.
La ministra de Seguridad y senadora electa destacó que la vicepresidenta respetará la independencia de la Cámara y ayudará a impulsar los proyectos del Gobierno.
Cristian Castro y Mariela Sánchez: del casamiento anunciado al escándalo en MendozaSociedad11/11/2025
A solo cuatro días de dejar la casa que compartían, el cantante fue visto paseando con otra mujer. Mariela rompió el silencio: “Estoy muy triste, me enteré por los medios”.
Morillo eligió intendente: Ariel Arias triunfó con amplia ventaja
Ariel Arias se convirtió en el nuevo intendente de Morillo al obtener más del 44% de los votos, en una elección que puso fin a más de un año de intervención municipal.
El partido entre Deportivo Madryn y Morón por la semifinal del Reducido de la Primera Nacional terminó en una batalla campal y represión policial. Apenas sonó el pitazo final, se desató una gresca generalizada entre ambos planteles.
Los cruces provisionales de octavos de final enfrentan a Boca con Sarmiento y, en un duelo caliente, a Unión con River. La Liga Profesional también confirmó que la final será el 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades.
Villada reclamó un “corte bien federal” en el Congreso
El ministro salteño pidió conformar un bloque que defienda a las provincias frente a los polos políticos nacionales. “Es necesario que haya voces que expresen los intereses provinciales”, afirmó.