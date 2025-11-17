Gauffin adelantó que no rechazará el proyecto de Presupuesto 2026, pero insistió en mayor control

Este martes, la Cámara de Diputados de Salta debatirá en el recinto el proyecto del Presupuesto General de la Provincia - Ejercicio 2026.

En diálogo con ‘Hablemos de Política’ por Aries, el diputado José Gauffin analizó el monto global del presupuesto, proyectado en 3.877.000 millones de pesos, y lo comparó con el presupuesto vigente, advirtiendo “un año con menos plata”.

“Si uno hace una actualización, vemos que se actualizó el monto del presupuesto en 24,5%. Si uno mira la inflación proyectada para el fin de año, esta va a rondarle el 30%, claramente el primer dato indicativo es que el año que viene, va a ser un año de menos plata”, expresó.

Gauffin adelantó que incorporará observaciones en un dictamen de minoría, especialmente sobre la política de “altas por bajas” en el personal estatal. Criticó que el criterio se aplique de manera uniforme y sostuvo que debería limitarse solo a áreas críticas de salud, educación y seguridad.

Finalmente, el legislador resaltó la importancia de contar con la Ley de Presupuesto y adelantó que no rechazará el proyecto.

“Yo no voy a rechazar el Presupuesto, pero sí le voy a marcar todas las falencias que tiene y todo lo que hace en función de una mayor calidad de gestión y mayor calidad en el control, que no se hace. Es importante tener una ley de presupuesto, es como una hoja de ruta”, cerró.