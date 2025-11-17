En la tarde de este lunes se concretó la primera reunión entre legisladores y representantes docentes para analizar los cambios en el Estatuto que se pretenden llevar adelante mediante un proyecto en la Cámara.
Gauffin sobre la causa por presuntas irregularidades en el IPS: “La investigación del fiscal va muy lento”
El diputado provincial, querellante en la causa, reiteró el pedido para que avance la investigación. “Hay que llevar a la Justicia a los que ‘chalequearon’ al IPS”, dijo.Política17/11/2025
El diputado provincial José Gauffin, se pronunció sobre la causa que investiga presuntas irregularidades en el IPS, de la que es querellante, y reiteró el pedido para que avance la investigación.
“Totalmente irregular, ilegal y corrupto, en eso estamos, acompañando la investigación del fiscal que va muy lento para mi gusto, pero es lo que hay, y nosotros no vamos a ceder en esto de acompañar y pedirle permanentemente a la fiscalía que investigue y convoque, porque hay que llevar definitivamente a la justicia a los que ‘chalequearon’ al IPS”, expresó.
Así mismo señaló que la mejora de la calidad de gestión de la obra social, es otro aspecto a analizar.
“Evidentemente, por los resultados, esto no está mejorando, sigue con un problema serio, todos los meses hay amenazas, ahora con mayor firmeza, en el corte de las prestaciones de servicio” dijo y agregó “es profundo el problema, hay que trabajarlo, pero hasta acá pareciera que no se avanzó mucho”.
Gauffin adelantó que no rechazará el proyecto de Presupuesto 2026, pero insistió en mayor controlPolítica17/11/2025
El diputado José Gauffin analizó los números del Presupuesto 2026 antes del debate en la Cámara de Diputados de este martes y advirtió que las proyecciones económicas anticipan un año más ajustado para la provincia.
El PJ participará del debate por la reforma laboral, pero presentará su propia propuestaPolítica17/11/2025
El Gobierno busca acelerar el tratamiento de varias reformas -en especial a partir del próximo Congreso- y en la oposición ya se preparan para dar la discusión. El peronismo ya trabaja en una iniciativa propia en materia de reforma laboral.
Bullrich denunció al jefe ATE por “amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática”Política17/11/2025
La ministra de Seguridad hizo una presentación judicial luego de que Rodolfo Aguiar afirmó que su trabajo es “provocar la crisis de este gobierno”; el miércoles, el sindicato estatal hará una huelga contra la reforma laboral.
Villada reclamó un “corte bien federal” en el Congreso
El ministro salteño pidió conformar un bloque que defienda a las provincias frente a los polos políticos nacionales. “Es necesario que haya voces que expresen los intereses provinciales”, afirmó.
Defensor del Pueblo: Álvarez exigió claridad y velocidad en la selección
La concejal apuntó contra las “extrañas” condiciones por las que la selección se demora y reafirmó que votará en contra si Martín Del Frari resulta electo.