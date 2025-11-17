Gauffin sobre la causa por presuntas irregularidades en el IPS: “La investigación del fiscal va muy lento”

El diputado provincial, querellante en la causa, reiteró el pedido para que avance la investigación. “Hay que llevar a la Justicia a los que ‘chalequearon’ al IPS”, dijo.

Política17/11/2025

jgauffin-1

El diputado provincial José Gauffin, se pronunció sobre la causa que investiga presuntas irregularidades en el IPS, de la que es querellante, y reiteró el pedido para que avance la investigación.

“Totalmente irregular, ilegal y corrupto, en eso estamos, acompañando la investigación del fiscal que va muy lento para mi gusto, pero es lo que hay, y nosotros no vamos a ceder en esto de acompañar y pedirle permanentemente a la fiscalía que investigue y convoque, porque hay que llevar definitivamente a la justicia a los que ‘chalequearon’ al IPS”, expresó.

Así mismo señaló que la mejora de la calidad de gestión de la obra social, es otro aspecto a analizar.

“Evidentemente, por los resultados, esto no está mejorando, sigue con un problema serio, todos los meses hay amenazas, ahora con mayor firmeza, en el corte de las prestaciones de servicio” dijo y agregó “es profundo el problema, hay que trabajarlo, pero hasta acá pareciera que no se avanzó mucho”.

