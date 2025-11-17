Santilli y Adorni se reunieron con los Gobernadores de Chaco y Río Negro

Con el Presupuesto 2026 como objetivo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli recibieron esta mañana en Casa Rosada a Leandro Zdero, el gobernador de Chaco, y a Alberto Weretilneck, de Río Negro, en el marco de las visitas de este lunes. El primer aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA) visitó las oficinas ubicadas en el Ministerio del Interior, pero que utiliza el Jefe de Gabinete a las 9.15, con el objetivo de sumar voluntades legislativas al oficialismo.

Luego de una hora de intercambio, Zdero se retiró de Casa Rosada luego de calificar de “muy positivo” el primer contacto con el Ejecutivo. “Siempre tendiendo puentes entre el gobierno nacional y nuestra provincia. Queremos un país que salga, que crezca, que se desarrolle y por supuesto que queremos una Argentina grande como un Chaco que también tenga esas oportunidades”, sostuvo en declaraciones a Cadena 3.

Consultado por la reforma laboral en la que trabaja la administración libertaria, el chaqueño se pronunció a favor de “modernizar” el sistema de trabajo y aseguró que se llevó la promesa de acceder al borrador de la misma, un reclamo de varios de sus pares.

Tendiendo puentes para el desarrollo del País y el Chaco.

Reunidos con el Jefe de Gabinete de Ministros de Nación, Manuel Adorni y el Ministro del Interior, Diego Santilli.



✅ Abordamos una agenda de trabajo enfocada en potenciar los sectores productivos, industriales y… pic.twitter.com/VKxBswZNsW — Leandro Zdero (@LeandroZdero) November 17, 2025

“Abordamos una agenda de trabajo enfocada en potenciar los sectores productivos, industriales y privados, con una administración pública eficiente. Nuestro objetivo es seguir avanzando con el cambio de matriz para el Chaco, un eje fundamental de nuestra gestión”, dijo el mandatario en su cuenta de Xç

Y agregó: “También tratamos la complejidad financiera que atraviesa el Chaco, y el enorme esfuerzo fiscal que venimos haciendo para atender las deudas heredadas. Un país con certidumbre, necesita de presupuesto y de reformas necesarias para crecer y desarrollarse”

Por su parte, el rionegrino Alberto Weretilneck visitó Casa Rosada con una serie de reclamos relativos al deterioro de las rutas en la provincia que lidera. Hace algunos días, elevó una presentación al respecto y la Justicia indició que Vialidad Nacional debe ejecutar reparaciones “inmediatas” en la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Bariloche y El Bolsón, y deberá fallar por el estado de la Ruta 151. Casi una hora más tarde, abandonó el Palacio de Gobierno sin prestar declaraciones a la prensa acreditada

