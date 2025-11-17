Santilli y Adorni se reunieron con los Gobernadores de Chaco y Río Negro

“Una ley nefasta que ha impedido el desarrollo minero”, dijo el senador Francisco Paoltroni sobre la Ley de Glaciares para confirmar que él, oriundo de Formosa y productor ganadero, acompañará la iniciativa anticipada por el presidente.
Con el Presupuesto 2026 como objetivo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli recibieron esta mañana en Casa Rosada a Leandro Zdero, el gobernador de Chaco, y a Alberto Weretilneck, de Río Negro, en el marco de las visitas de este lunes. El primer aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA) visitó las oficinas ubicadas en el Ministerio del Interior, pero que utiliza el Jefe de Gabinete a las 9.15, con el objetivo de sumar voluntades legislativas al oficialismo.
Luego de una hora de intercambio, Zdero se retiró de Casa Rosada luego de calificar de “muy positivo” el primer contacto con el Ejecutivo. “Siempre tendiendo puentes entre el gobierno nacional y nuestra provincia. Queremos un país que salga, que crezca, que se desarrolle y por supuesto que queremos una Argentina grande como un Chaco que también tenga esas oportunidades”, sostuvo en declaraciones a Cadena 3.
Consultado por la reforma laboral en la que trabaja la administración libertaria, el chaqueño se pronunció a favor de “modernizar” el sistema de trabajo y aseguró que se llevó la promesa de acceder al borrador de la misma, un reclamo de varios de sus pares.
“Abordamos una agenda de trabajo enfocada en potenciar los sectores productivos, industriales y privados, con una administración pública eficiente. Nuestro objetivo es seguir avanzando con el cambio de matriz para el Chaco, un eje fundamental de nuestra gestión”, dijo el mandatario en su cuenta de Xç
Y agregó: “También tratamos la complejidad financiera que atraviesa el Chaco, y el enorme esfuerzo fiscal que venimos haciendo para atender las deudas heredadas. Un país con certidumbre, necesita de presupuesto y de reformas necesarias para crecer y desarrollarse”
Por su parte, el rionegrino Alberto Weretilneck visitó Casa Rosada con una serie de reclamos relativos al deterioro de las rutas en la provincia que lidera. Hace algunos días, elevó una presentación al respecto y la Justicia indició que Vialidad Nacional debe ejecutar reparaciones “inmediatas” en la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Bariloche y El Bolsón, y deberá fallar por el estado de la Ruta 151. Casi una hora más tarde, abandonó el Palacio de Gobierno sin prestar declaraciones a la prensa acreditada
El Gobierno busca acelerar el tratamiento de varias reformas -en especial a partir del próximo Congreso- y en la oposición ya se preparan para dar la discusión. El peronismo ya trabaja en una iniciativa propia en materia de reforma laboral.
La ministra de Seguridad hizo una presentación judicial luego de que Rodolfo Aguiar afirmó que su trabajo es “provocar la crisis de este gobierno”; el miércoles, el sindicato estatal hará una huelga contra la reforma laboral.
La ministra de Seguridad y senadora electa destacó que la vicepresidenta respetará la independencia de la Cámara y ayudará a impulsar los proyectos del Gobierno.
El próximo lunes 24 de noviembre asumen los nuevos legisladores en Salta. La Sesión de Incorporación del Senado será a las 8:30, y la de Diputados, a las 11 horas.
La Cámara de Diputados de Salta celebrará este martes su 31º sesión Ordinaria con un temario centrado en el Presupuesto 2026, la Cuenta General del Ejercicio 2023 y una reforma al Código Fiscal.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.
Ariel Arias se convirtió en el nuevo intendente de Morillo al obtener más del 44% de los votos, en una elección que puso fin a más de un año de intervención municipal.
El partido entre Deportivo Madryn y Morón por la semifinal del Reducido de la Primera Nacional terminó en una batalla campal y represión policial. Apenas sonó el pitazo final, se desató una gresca generalizada entre ambos planteles.
Los cruces provisionales de octavos de final enfrentan a Boca con Sarmiento y, en un duelo caliente, a Unión con River. La Liga Profesional también confirmó que la final será el 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades.