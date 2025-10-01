Linares cruzó a Orozco por sus dichos sobre B° Solidaridad

En el tramo de manifestaciones del Concejo Deliberante capitalino, el concejal Juan Pablo Linares arremetió contra la diputada nacional libertaria, Emilia Orozco, quien, en una nota periodística, aseguró que no podría explicarles macroeconomía a los vecinos de B° Solidaridad, dichos que fueron repudiados por la barriada.

“La diputada nacional contra Salta ha nombrado este barrio; es uno de los barrios que ha sido programado como tal en sus etapas, por eso la zona sudeste, con sus más de 40 barrios, está organizada”, aseguró el edil.

Dijo sentirse orgulloso de la zona sudeste y sus 14 escuelas, del hospital Papa Francisco y de sus ferias.

“La diputada nacional no tiene que ir enseñar economía ahí, tiene que ir a aprender. Le recomiendo comprarse un mapa y aprender sobre la zona sudeste. Cuando visitan la zona, esta gente se viste de safari porque es una aventura para ellos”, indicó Linares.

Finalmente, el concejal consideró que, antes de hablar de los barrios, Orozco debería conocerlos.

“Se tiene que lavar la boca y respetar la dignidad de las personas que luchan día a día. No se pueden dejar pasar este tipo de comentarios”, sentenció.