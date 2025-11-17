El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli recibieron esta mañana en Casa Rosada a Leandro Zdero, el gobernador de Chaco, y a Alberto Weretilneck, de Río Negro, en el marco de las visitas de este lunes.
A pedir de las mineras: el Gobierno va por la Ley de Glaciares
“Una ley nefasta que ha impedido el desarrollo minero”, dijo el senador Francisco Paoltroni sobre la Ley de Glaciares para confirmar que él, oriundo de Formosa y productor ganadero, acompañará la iniciativa anticipada por el presidente.Política17/11/2025
La norma que protege los reservorios de agua.
Paoltroni habló como parte del bloque oficialista del cual había sido expulsado el año pasado, tras rechazar la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema. El formoseño dijo que volverá al bloque de La Libertad Avanza bajo el ala de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien asumirá la presencia del bloque el 10 de diciembre.
El senador confirmó que se buscará avanzar con “la derogación de la Ley de Glaciares”, algo que va más allá de la modificación para habilitar la megaminería en la zona “periglaciar” que anunció Milei, y agregó otro dos temas también catandos por el oficialismo: Presupuesto 2026 y reforma laboral.
“Este paquete (de leyes) va a causar una caída mayor del riesgo país, podemos tener 400 o 300 puntos para enero, y eso hace que se vuelva a tener acceso al crédito, abre la posibilidad de crédito para las provincias, para las pymes, para las familias”, prometió el legislador formoseño, en declaraciones radiales, a cambio de ratificar el ajuste propuesto en el Presupuesto 2026, flexibilizar las leyes laborales y eliminar la protección de los glaciares.
El PJ participará del debate por la reforma laboral, pero presentará su propia propuestaPolítica17/11/2025
El Gobierno busca acelerar el tratamiento de varias reformas -en especial a partir del próximo Congreso- y en la oposición ya se preparan para dar la discusión. El peronismo ya trabaja en una iniciativa propia en materia de reforma laboral.
Bullrich denunció al jefe ATE por “amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática”Política17/11/2025
La ministra de Seguridad hizo una presentación judicial luego de que Rodolfo Aguiar afirmó que su trabajo es “provocar la crisis de este gobierno”; el miércoles, el sindicato estatal hará una huelga contra la reforma laboral.
La ministra de Seguridad y senadora electa destacó que la vicepresidenta respetará la independencia de la Cámara y ayudará a impulsar los proyectos del Gobierno.
El próximo lunes 24 de noviembre asumen los nuevos legisladores en Salta. La Sesión de Incorporación del Senado será a las 8:30, y la de Diputados, a las 11 horas.
Diputados debate mañana el Presupuesto 2026 y la Cuenta General 2023
La Cámara de Diputados de Salta celebrará este martes su 31º sesión Ordinaria con un temario centrado en el Presupuesto 2026, la Cuenta General del Ejercicio 2023 y una reforma al Código Fiscal.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.
Morillo eligió intendente: Ariel Arias triunfó con amplia ventaja
Ariel Arias se convirtió en el nuevo intendente de Morillo al obtener más del 44% de los votos, en una elección que puso fin a más de un año de intervención municipal.
El partido entre Deportivo Madryn y Morón por la semifinal del Reducido de la Primera Nacional terminó en una batalla campal y represión policial. Apenas sonó el pitazo final, se desató una gresca generalizada entre ambos planteles.
Los cruces provisionales de octavos de final enfrentan a Boca con Sarmiento y, en un duelo caliente, a Unión con River. La Liga Profesional también confirmó que la final será el 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades.