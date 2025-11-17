A pedir de las mineras: el Gobierno va por la Ley de Glaciares

La norma que protege los reservorios de agua.

Paoltroni habló como parte del bloque oficialista del cual había sido expulsado el año pasado, tras rechazar la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema. El formoseño dijo que volverá al bloque de La Libertad Avanza bajo el ala de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien asumirá la presencia del bloque el 10 de diciembre.

El senador confirmó que se buscará avanzar con “la derogación de la Ley de Glaciares”, algo que va más allá de la modificación para habilitar la megaminería en la zona “periglaciar” que anunció Milei, y agregó otro dos temas también catandos por el oficialismo: Presupuesto 2026 y reforma laboral.

“Este paquete (de leyes) va a causar una caída mayor del riesgo país, podemos tener 400 o 300 puntos para enero, y eso hace que se vuelva a tener acceso al crédito, abre la posibilidad de crédito para las provincias, para las pymes, para las familias”, prometió el legislador formoseño, en declaraciones radiales, a cambio de ratificar el ajuste propuesto en el Presupuesto 2026, flexibilizar las leyes laborales y eliminar la protección de los glaciares.

Página12