El juez ordenó su captura luego de que la influencer no justificara ausencias y faltas en su tratamiento psicológico.
El precio de la hoja de coca se mantiene estable en Salta
Comerciantes confirmaron que en las últimas semanas no hubo variaciones en el precio. La hoja común y la hojeada siguen siendo las más buscadas, mientras que la seleccionada es cada vez más difícil de conseguir.Sociedad30/09/2025Ivana Chañi
El precio de la hoja de coca se mantiene estable en los últimos días, aunque continúa siendo elevado para el bolsillo de los consumidores.
Según comerciantes consultados en Un Mercado de Puertas Abiertas por Aries, el cuarto kilo de la hoja común prensada cuesta alrededor de $8.000, mientras que la hoja hojeada se ubica en torno a los $13.000. En tanto, la variedad seleccionada —de mayor tamaño y calidad— ronda los $18.000 el cuarto, aunque cada vez es más difícil de conseguir.
“La gente busca más la hoja común porque es más económica. Al llegar a fin de mes, los clientes compran lo justo, gastan $2.000 o $5.000 para aguantar el bolsito”, explicó un comerciante.
Pese a la estabilidad en las últimas dos o tres semanas, el precio sigue siendo un factor de peso: “La seleccionada está muy cara y ya casi no la traigo, pero tengo clientes que igual la piden”, señaló.
En general, los consumidores priorizan la accesibilidad antes que la calidad, eligiendo la hoja común u hojeada para enfrentar la suba de precios y la situación económica actual.
Tanto el edificio central como el anexo abrirán sus puertas en horario normal, de 8 a 14 y de 17 a 21:30 horas, siendo una alternativa de compra.
Gelsi sobre el triple crimen: “Tenemos que volver al inicio: paternidad y maternidad responsable”
La sexóloga advirtió que la violencia contra menores y mujeres es una alerta para que adultos y familias prioricen la vida y la educación de los hijos.
Los “gnocchi”, así llamados en Italia, se convirtieron en uno de los platos estrella de los argentinos y hasta tienen un día propio: los 29 cada mes. ¿Por qué se eligió ese día para conmemorarlos?
Elecciones en el Colegio de Obstétricas de Salta: se vota el 17 de noviembre
La Junta Electoral fijó la fecha para renovar el Consejo Directivo, Revisores de Cuentas y Tribunal de Disciplina.
La Comisión de Adicciones y Drogadependencia del Episcopado emitió una fuerte declaración por los asesinatos de Lara, Morena y Brenda. Un pedido urgente a las autoridades.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.
Día del corazón: un tercio de la población mundial muere por enfermedades cardiovascularesSalud29/09/2025
Bajo el lema “No te pierdas ni un latido”, este año la campaña pone el foco en acercar a la comunidad al cuidado cardiovascular. Federico Sanmillan resaltó la importancia de hacer ejercicio, tener controles regulares e incluyó el cuidado en la salud emocional y mental.
Dos salteños detenidos con más de media tonelada de cocaína en Santiago del EsteroPoliciales29/09/2025
Durante un control de rutina en la Ruta Nacional 34, se secuestró 594 kilos de cocaína de máxima pureza ocultos en una camioneta. El cargamento está valuado en más de 4 millones de dólares.