El precio de la hoja de coca se mantiene estable en Salta

El precio de la hoja de coca se mantiene estable en los últimos días, aunque continúa siendo elevado para el bolsillo de los consumidores.

Según comerciantes consultados en Un Mercado de Puertas Abiertas por Aries, el cuarto kilo de la hoja común prensada cuesta alrededor de $8.000, mientras que la hoja hojeada se ubica en torno a los $13.000. En tanto, la variedad seleccionada —de mayor tamaño y calidad— ronda los $18.000 el cuarto, aunque cada vez es más difícil de conseguir.

“La gente busca más la hoja común porque es más económica. Al llegar a fin de mes, los clientes compran lo justo, gastan $2.000 o $5.000 para aguantar el bolsito”, explicó un comerciante.

Pese a la estabilidad en las últimas dos o tres semanas, el precio sigue siendo un factor de peso: “La seleccionada está muy cara y ya casi no la traigo, pero tengo clientes que igual la piden”, señaló.

En general, los consumidores priorizan la accesibilidad antes que la calidad, eligiendo la hoja común u hojeada para enfrentar la suba de precios y la situación económica actual.