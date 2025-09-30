“Silencio de radio” en Salta por la elección del Defensor del Pueblo

Por Aries, la concejal Agustina Álvarez manifestó su preocupación por la demora en el proceso de selección del Defensor del Pueblo en Salta, cargo cuyo mandato venció hace varios meses. Según la edil, la falta de avances evidencia “un silencio de radio” por parte del Concejo Deliberante y puede afectar la defensa de los derechos de los ciudadanos.

“Entiendo que estaban esperando un informe técnico jurídico, pero no son vinculantes. Incluso si no está listo, se puede proceder. La decisión que se tome será determinante”, señaló Álvarez. Además, la concejal criticó la falta de diálogo sobre el tema y cuestionó la priorización de asuntos nacionales por encima de los problemas locales.

Álvarez adelantó que continuará insistiendo para que la comisión encargada avance en la designación, remarcando que “es un tema con el que voy a seguir insistiendo porque la decisión que se tome va a ser determinante para saber si realmente estamos trabajando para defender los derechos de la gente”.