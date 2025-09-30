Polémica: Denuncian que puesteros del Mercado pagan alquileres a una fundación de Muratore

Por Aries, la concejal Agustina Álvarez, explicó su denuncia por irregularidades en la administración del Mercado San Miguel, donde puesteros pagan alquileres a la Fundación Innovación, vinculada a Muratore “hijo”, en lugar de hacerlo directamente a la municipalidad.

“Hay galpones a donde derivaron un sector de los puesteros porque se están realizando obras tras el incendio del año pasado. En ese lugar, los recibos de alquiler se están entregando a esta fundación, cuando debería ser la municipalidad quien los cobre”, explicó Álvarez.

La concejal recordó que ya se habían modificado ordenanzas de más de 15 años para eliminar la participación de fundaciones u organizaciones del tercer sector en la gestión del mercado, con el objetivo de garantizar transparencia y equidad. Sin embargo, señaló que “prácticamente, lo que intentamos cambiar por ordenanza sigue pasando”.

Álvarez informó que el recibo que recibió correspondía a un monto total de 300.000 pesos por el alquiler de un puesto y adelantó que en los próximos días dialogará directamente con los puesteros para profundizar la investigación y evaluar medidas legales si fuese necesario.

Asimismo, destacó que el municipio ya designó nuevas autoridades para manejar la unidad de mercados y que se realizará un análisis de las acciones y omisiones de la intervención anterior.